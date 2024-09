Futebol Liga organizadora do Campeonato Espanhol quer a prisão de incitadores de ataques a Vinícius Júnior

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2024

O brasileiro Vini Júnior, atacante do Real Madrid, tem sido vítima recorrente de racismo na Espanha. (Foto: Reprodução)

A LaLiga, organizadora do Campeonato Espanhol, anunciou que fará uma denúncia formal à Justiça da Espanha contra os torcedores que criaram uma campanha para insultar o atacante Vinícius Júnior. A ação incentivava que fossem realizados atos racistas contra o brasileiro durante o clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid, realizado nesse domingo (29).

A partida aconteceu no Estádio Metropolitano, casa do Atlético, e gerou uma movimentação de parte da torcida mandante para que Vini se tornasse alvo de insultos raciais durante o jogo. Nas redes sociais, torcedores anunciaram que usariam máscaras dentro da arena para dificultar a identificação da polícia na investigação dos gritos racistas e gestos obscenos.

Em nota oficial, a LaLiga afirma que solicitaria a detenção imediata dos autores da “campanha de ódio”, como define a entidade, contra o jogador brasileiro do Real Madrid. O documento destaca que as ações se enquadram como incitação ao ódio, crime tipificado no artigo 510 do Código Penal espanhol.

“A LaLiga condena energicamente essas ações que fomentam, promovem e incitam, direta ou indiretamente, o ódio contra uma pessoa determinada, neste caso o jogador Vinícius Jr., por conta de sua raça (…) A LaLiga não tolerará em nenhuma circunstância esse tipo de comportamento. Esses atos não só prejudicam a imagem do esporte e do país, como também representam uma ameaça direta à integridade e ao bem-estar de todos os torcedores ”, destaca a nota.

Os torcedores racistas chegaram a compartilhar nas redes sociais a hashtag #MetropolitanoConMascarilla –“Metropolitano Com Máscaras”, em português. O objetivo do uso do adereço seria não dar brecha para possíveis leituras labiais que poderiam ser feitas pelas autoridades policiais e pela Justiça. Isso porque a leitura labial já levou alguns torcedores à prisão desde o começo do ano.

Ainda no comunicado em que se compromete a agir contra os intolerantes, a organização da liga espanhola ressalta que o comportamento racista não é adotado pela maioria dos torcedores. A LaLiga afirma que muitos torcedores colaboram na identificação dos autores de crimes de ódio, como aconteceu no caso dos três torcedores do Valencia presos por insultos racistas contra Vini Jr. na temporada passada.

Jogo

Nervoso e hostil. Este foi o clima da partida entre Atlético de Madrid e Real Madrid, que empataram por 1 a 1 em clássico válido pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol 2024-25. Os gols foram marcados por Éder Militão, para o Real Madrid, e Angel Correa, para o Atlético, nos minutos finais.

A partida, inicialmente marcada pelo alerta de “tolerância zero” aos casos de racismo, promovido pela organização de LaLiga, foi caótica dentro de campo. O jogo chegou a ser paralisado por 20 minutos por conta do arremesso de objetos por parte da torcida colchonera. Um isqueiro quase chegou a acertar Courtois, goleiro merengue que já atuou pelo Atletico entre 2011 e 2014.

Com o resultado, quem agradece é o Barcelona, que está na liderança da tabela, com três pontos de vantagem para o vice, Real. O Atlético, na terceira colocação, chegou a 16 pontos conquistados.

