Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2023

O lance entrou na lista dos dez momentos mais marcantes do Mundial de Clubes. (Foto: Reprodução)

Enquanto aquece a expectativa para o Mundial de Clubes (que começa nesta quarta-feira), a Fifa (entidade máxima do futebol) relembrou, em seu site oficial, um momento especial do futebol brasileiro nesta terça-feira: o golaço de Edmundo sobre o Manchester United, atuando pelo Vasco na edição de 2000. A entidade resgatou elogios de Diego Maradona sobre a pintura do ex-jogador.

O lance entrou na lista dos dez momentos mais marcantes da competição, selecionada pelo Fifa+, serviço de streaming da entidade.

O gol foi o terceiro na vitória acachapante do cruz-maltino por 3 a 1 sobre os ingleses no Maracanã. Edmundo recebeu passe de Gilberto de costas para a defesa e aplicou um lindo drible sobre Silvestre – que caiu feio no lance –, saindo na cara do gol de Bosnich para fazer 3 a 0 para o Vasco ainda antes do intervalo. Romário marcou os outros dois e Butt descontou no fim do segundo tempo.

“Eu amo esse gol. Foi uma coisa de gênio que só alguns jogadores em cada geração teriam o talento para conseguir fazer e poucos jogadores na história teriam imaginação para pensar em fazer aquilo”, disse Diego, de acordo com a entidade – que lembra ser incomum ao ídolo argentino elogiar tão abertamente rivais do futebol brasileiro.

O Mundial de 2000 foi o primeiro sob a tutela da Fifa, num formato piloto que logo foi modificado. Vasco e Manchester United, por exemplo, jogavam por uma fase de grupos. O jogo é lembrado como um momento cult na história do futebol inglês, já que o United, então campeão do Intercontinental de 1999 (sobre o Palmeiras) deu foco total à competição, abrindo mão até da tradicional FA Cup, mas não conseguiu sequer ir à final, que teve um Corinthians x Vasco, com vitória dos paulistas nos pênaltis.

“Ninguém gosta de sofrer gols, mas esse foi um dos que me deixou as melhores memórias. Foi absolutamente magnífico”, afirmou Bosnich, goleiro dos diabos vermelhos da época, em outra citação relembrada pela Fifa.

O Mundial de Clubes começa nesta quarta-feira, com Al-Ahly x Auckland City. O Flamengo, representante brasileiro, estreia na semifinal, na próxima terça-feira, contra o vencedor de Al-Hilal x Wydad Casablanca. As informações são do jornal O Globo.

