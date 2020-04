Notas Mundo Filha de El Chapo usa máscara com a imagem do pai

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2020

A mexicana Alejandrina Guzmán, 38 anos, filha do ex-chefe do cartel de Sinaloa Joaquín Guzmán, mais conhecido como El Chapo, foi vista usando uma máscara preta com a imagem do pai, que cumpre pena nos EUA. Alejandrina estava empacotando cestas básicas a serem distribuídas para a população carente de Guadalajara (México) durante a quarentena.

