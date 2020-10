Magazine Filha de Kelly Key faz aniversário e Latino deseja felicidades pelo Instagram

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Nos comentários, o cantor e pai biológico de Suzanna, deixou um desejo de felicidade para a filha. (Foto: Reprodução/ Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Suzanna Freitas, filha de Kelly Key do relacionamento com Latino, completou 20 anos nesta sexta-feira (30). Para anunciar que era a aniversariante do dia, ela compartilhou no Instagram uma foto em que comemora a data. Nos comentários, o cantor e pai biológico de Suzanna, deixou um desejo de felicidade para a filha muito especial.

“Feliz aniversário pra mim! #20 Aniversários sempre foram muito especiais pra mim, e o meu em especial sempre foi o melhor dia do ano! Obrigada Deus por mais um ano de vida. Hoje é dia de agradecer”, escreveu Suzanna. “Você é muito especial!! Te amo mais que tudo. Paz e amor na sua vida. Estou te aguardando pra nossa 2ª comemoração. Que Deus lhe conceda saúde e prosperidade”, comentou Latino.

A relação dos dois não é muito próxima porque Kelly Key agora é casada com Mico Freitas e não tem muito contato com Latino, porém, Suzanna garantiu em outro momento que não tem nenhuma briga ou problemas com o pai. “Não convivo com o meu pai de sangue e ele não está muito presente na minha vida como o meu padrasto está. E não sei qual foi a última vez que tirei uma foto com o meu pai. Mas isso não quer dizer que nós somos brigados e que nós não nos falamos. Mas ele mora muito longe, ele está sempre viajando, trabalhando. A gente se vê muito pouco”, explicou Suzanna, que tem mais nove irmãos por parte de pai.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine