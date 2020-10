Magazine Munhoz diz ter sofrido ameaça de morte e evita falar de Biel

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2020

O sertanejo teria recebido as mensagens de alguns fãs do funkeiro. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Munhoz, dupla sertaneja de Mariano, que está confinado no reality A Fazenda, da Record TV, contou um fato que pegou a todos de surpresa em seu Instagram Stories nesta semana. O cantor disse ter sofrido ameaças de morte por pessoas que dizer ser fãs do cantor Biel.

Respondendo as perguntas feitas por internautas, uma pessoa afirmou que acharia graça ao ver o funkeiro sendo eliminado do programa, fazendo o cantor revelar algo inesperado. “Eu não vou mais comentar do Biel porque eu fui até ameaçado morte, quando ele sair e se ele sair, aí eu posso falar à vontade”, detonou ele, que não votou a tocar no assunto.

