30 de março de 2020

Suzanna Freitas, 19, filha de Latino com Kelly Key não deixou por menos a história de que seu pai adotou mais um filho, um jovem de 21 anos. A jovem respondeu a um comentário em uma página de fofoca dizendo que o cantor não paga pensão para ela há anos.

“Eu tenho 19 e ainda faço faculdade, então legalmente é OBRIGAÇÃO dele. Mas ele não paga minha pensão há anos, só para deixar claro”, escreveu. Em outro comentário, a influenciadora digital explicou não ter tirado o nome do pai biológico da certidão de nascimento, mas, sim, acrescentado o nome de Mico Freitas, marido de sua mãe e pai de dois de seus irmãos.

O cantor adotou um rapaz de 21 anos, filho biológico da mulher de seu coreógrafo, Jojou, que trabalha com o artista há mais de dez anos . “O menino perdeu o pai num acidente de carro e decidimos [na época] em continuar ajudando ele”, disse Latino.

O músico contou que é empresário do jovem no mudo do futebol. “Ele estava de partida para Portugal, mas por causa de covid-19 tivemos que abortar a missão, daí aproveitou para ficar uma temporada comigo, como sempre fez nas outras férias. Qual o problema disto gente? Eu e meu coreógrafo ajudamos ele desde quando ele tinha seus 12 anos. Hoje tem 22. O moleque é muito do bem! Sempre vinha nas férias para ficar com a gente, mas como agora está ficando mais bonitão a galera está zoando. Brasil, né? [risos]”, ironizou Latino.

