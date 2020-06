Rio Grande do Sul Filha é presa suspeita de ter matado o pai e outro homem com a ajuda do namorado no Centro-Oeste do Estado para ficar com seguro de vida

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Filha de uma das vítimas confessou o crime para ficar com seguro de vida do pai no valor de R$ 500 mil Foto: Reprodução Filha de uma das vítimas confessou o crime para ficar com seguro de vida do pai no valor de R$ 500 mil. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Dois suspeitos foram presos preventivamente dois dias após o duplo homicídio de dois homens praticado no interior de Rincão Nossa Senhora Aparecida, município de Segredo, na Região Centro-Oeste do Estado. Conforme investigações, um dos suspeitos é a própria filha de uma das vítimas que confessou o crime e o seu namorado.

A ação da Polícia Civil aconteceu por meio da delegacia de polícia de Sobradinho sob a coordenação da delegada Graciela Foresti Chagas. Conforme a delegada, as provas começaram a ser colhidos no local do crime, seguidos de diversos atos de investigação que chegaram até a filha de uma das vítimas. Esta acabou confessando ter planejado a morte do pai durante dois meses.

A investigação, até o momento, apurou que filha juntamente com o namorado e outro indivíduo teriam simulado um assalto e executado o pai e o peão da propriedade com disparos de arma de fogo na cabeça, após amarrarem ambos.

O alvo da ação criminosa era o pai, porém o peão foi executado porque poderia testemunhar o crime. A filha afirmou que era a única beneficiária de um seguro de vida feito pelo pai no valor de R$ 500 mil.

O terceiro envolvido também teve a prisão preventiva decretada e está foragido. As investigações continuam em andamento porque não está descartada a participação de outras pessoas.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul