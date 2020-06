Porto Alegre Sem bloqueio de garagem, rodoviários protestam em frente a empresa Trevo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2020

De acordo com a entidade, o ato teve o objetivo de alertar as empresas e a prefeitura para que busquem uma solução ao parcelamento de salários e do vale-alimentação Foto: Sindicato dos Rodoviários/Divulgação De acordo com a entidade, o ato teve o objetivo de alertar as empresas e a prefeitura para que busquem uma solução ao parcelamento de salários e do vale-alimentação. (Foto: Sindicato dos Rodoviários/Divulgação) Foto: Sindicato dos Rodoviários/Divulgação

O Sindicato dos Rodoviários de Porto Alegre realizou, na madrugada desta segunda-feira (01), um protesto em frente à garagem de ônibus da empresa Trevo, na zona Sul da Capital.

De acordo com a entidade, o ato teve o objetivo de alertar as empresas e a prefeitura para que busquem uma solução ao parcelamento de salários e do vale-alimentação.

Durante a saída dos coletivos, no final da madrugada, um grupo de rodoviários vinculado à direção do sindicato conversou com funcionários. Panfletos com as demandas da categoria foram entregues os trabalhadores. Não houve nenhum tipo de bloqueio da garagem.

