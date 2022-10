Política Filho de agricultores, Elmano de Freitas é eleito governador do Ceará com 53,68% dos votos

2 de outubro de 2022

Filho de agricultores, Freitas é natural de Baturité (CE). (Foto: Fabiane de Paula/SVM)

O candidato Elmano de Freitas (PT) venceu a disputa pelo governo do Ceará com 53,68% da preferência dos eleitores. Em segundo lugar na disputa ficou Capitão Wagner (União Brasil) com 32,15% dos votos válidos. Ao todo, este percentual correspondia a 94,84% das urnas apuradas.

Aos 52 anos, filho de agricultores, Freitas é natural de Baturité (CE) e formado em direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC), já tendo atuado na Rede Nacional de Advogados Populares (Renap). Foi candidato à prefeitura de Fortaleza em 2012 e já exerce o segundo mandato como deputado estadual. Além disso, já ocupou o cargo de secretário de Educação de Fortaleza. Jade Romero (MDB), 37 anos, é sua a vice.

Elmano votou por volta de 12h40 deste domingo na Escola Francisco Martins de Morais, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ele foi ao local acompanhado da família, além de companheiros de campanha.

Também no local de votação, o petista avaliou ter saltado de terceiro para primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto porque o povo está “compreendendo a mensagem de que o projeto que tem sido realizado no Ceará – de escola em tempo integral, de interiorização na saúde, de investimento na segurança (pública), do objetivo de ter uma nova economia no Ceará que permita ter mais emprego e mais renda para o povo, e de que isso tem que avançar no Ceará – é a mensagem que fez a gente conseguir crescer”.

