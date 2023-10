O israelense Gavriel Yishay Barel, de 22 anos, filho do brasileiro Jayro Varella Filho, morreu em um ataque do Hamas no Sul de Israel, confirmou neste domingo (15) a embaixada brasileira no país do Oriente Médio.

De acordo com familiares, Gavriel estava na festa de música eletrônica Universo Paralello, atacada pelo grupo terrorista no dia 7 deste mês. Ele havia desaparecido após o evento.

Gavriel era filho de pai brasileiro e mãe israelense. Ele morava com a mãe em Ashkelon, cidade a menos de 15 quilômetros da Faixa de Gaza. O pai, que mora há 30 anos em Israel, se mudou para o país para estudar judaísmo ortodoxo.

Morte de brasileiros