Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2023

Vestidos de azul e branco, manifestantes portavam bandeiras de Israel

A FIRS (Federação Israelita do Rio Grande do Sul), juntamente com a comunidade judaica do Estado, realizou na tarde deste domingo (15), em Porto Alegre, um ato de apoio a Israel na guerra contra o grupo terrorista Hamas.

Denominada “Com Israel contra o Terror”, a manifestação ocorreu na Praça Doutor Maurício Cardoso, no bairro Moinhos de Vento. A entidade solicitou que as pessoas comparecessem no ato vestidas de azul e branco.

Antes do evento, a FIRS divulgou orientações de segurança para os participantes.

