A Unifil (Força Interina das Nações Unidas no Líbano) informou que a sua sede no Sul do país foi atingida por um foguete, mas ninguém ficou ferido. “Continuamos a nos envolver ativamente com as autoridades de ambos os lados, mas, lamentavelmente, apesar dos nossos esforços, a escalada militar continua”, afirmou a Unifil em comunicado.

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse neste domingo que o país não tem interesse em travar uma guerra contra o Hezbollah. “Não queremos agravar a situação”, declarou. “Se o Hezbollah escolher o caminho da guerra, pagará um preço muito alto. Muito pesado. Mas se se conter, respeitaremos isso e manteremos a situação como está”, prosseguiu.

O Hezbollah, que é apoiado pelo Irã, disse que está pronto para lutar contra Israel e que não será influenciado por apelos dos Estados árabes e de potências estrangeiras.