Filho de brasileiros, deputado George Santos, detido nos Estados Unidos, paga fiança de mais de R$ 2 milhões e responderá as acusações de fraude, lavagem de dinheiro e roubo de dinheiro público em liberdade

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2023

No total, 13 acusações foram feitas na Justiça federal dos Estados Unidos. (Foto: Mikayla Whitmore/The New York Times)

O deputado norte-americano George Santos se declarou inocente na Justiça das acusações de fraude, lavagem de dinheiro e roubo de dinheiro público feitas por promotores dos Estados Unidos. Santos, que é filho de brasileiros, foi preso nessa quarta-feira (10).

No total, 13 acusações foram feitas na Justiça federal dos EUA. Os promotores afirmam que ele fraudou apoiadores políticos, lavou fundos para pagar despesas pessoais e recebeu subsídios de desemprego ilegalmente enquanto estava empregado.

Depois de ser levado ao tribunal, ele afirmou que é vítima de uma caça às bruxas. “Eu vou lutar a minha batalha. Eu vou vencer. Eu vou lugar contra a caça às bruxas. Eu vou limpar meu nome”, disse ele.

Ele pagou uma fiança de US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões) e deve voltar ao tribunal no dia 30 de junho. Até lá, ele pode continuar a trabalhar como deputado. Ele entregou o passaporte às autoridades da Justiça.

Santos também disse que não vai renunciar e que pretende concorrer à reeleição, em 2024. Ele também é acusado de fazer declarações falsas à Câmara dos Deputados sobre seus bens, receitas e obrigações.

“Tomadas em conjunto, as alegações no indiciamento acusam Santos de contar com repetidas desonestidades e fraudes para subir aos salões do Congresso e enriquecer”, disse Breon Peace, procurador do Distrito Leste de Nova York, em um comunicado.

“Ele usou contribuições políticas para encher os bolsos, solicitou ilegalmente benefícios de desemprego que deveriam ter ido para os nova-iorquinos que perderam seus empregos devido à pandemia e mentiu para a Câmara dos Deputados”, afirmou Peace.

O gabinete de Santos no Congresso encaminhou pedidos de comentários ao seu advogado. Um advogado de Santos não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários sobre a acusação.

Colegas

Líderes republicanos da Câmara, que controlam a Casa por uma estreita margem de 222 a 213, disseram até agora que evitariam o julgamento de Santos. O presidente da Câmara dos Deputados, o republicano Kevin McCarthy, disse aos repórteres na quarta-feira: “Na América, você é inocente até que se prove o contrário.”

Pouco depois da eleição de Santos em 2022 para representar uma área rica de Long Island, em Nova York, o jornal The New York Times e outros meios de comunicação revelaram que ele havia inventado quase todos os aspectos de sua história pessoal e profissional.

Desde então, ele admitiu ter fabricado grande parte de seu currículo.

