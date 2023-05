Brasil Filho faz homenagem emocionante no velório de Rita Lee: “Vai continuar fazendo muita gente feliz”

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Cantora faleceu aos 75 anos em São Paulo Foto: Reprodução de TV Cantora faleceu aos 75 anos em São Paulo. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

João Lee, um dos filhos da cantora Rita Lee afirmou que já esteve anteriormente, com a mãe, no Planetário do Ibirapuera, onde ela é velada nesta quarta-feira em São Paulo. A cantora também visitava o local com seu próprio pai, quando mais jovem. As homenagens foram iniciadas pontualmente às 10h.

“Temos que seguir, levar essa história adiante. Ela vai continuar, mesmo sendo uma estrelinha, onde estiver, vai continuar fazendo um monte de gente feliz” afirmou.

João disse que voltou a morar na casa dos pais desde a descoberta do câncer da cantora.

“Pude ficar com ela bem pertinho. Nos conectamos ainda mais, foi muito especial. Não sei explicar ainda o que aconteceu. Foi tudo muito rápido. Tive muitos muitos momentos com ela nos últimos anos. Para ela foi tranquilo, foi em paz, mas nós já estamos com saudades”.

Aos fãs, João diz que a mãe sempre fez questão de contar a própria história. Que sempre quis se comunicar com o público.

“Ela pediu ajuda para que levássemos (sua história) para outras mídias, outras formas. Sentamos juntos e montamos uma lista de projetos que tínhamos para frente, como filmes e documentários. Os fãs verão ainda muito dessa história”.

Emocionado, ele citou o legado de realizações da mãe. Deu foco, porém, às qualidades pessoais de Rita. “Era uma loucura a honestidade e a sensibilidade dela em lidar e entender as pessoas. Era uma pessoa muito única”.

Conforme o desejo de Rita, seu corpo será cremado em uma cerimônia reservada aos familiares e amigos. A rainha do rock morreu na noite de segunda-feira (8) na sua casa em São Paulo, depois de uma batalha contra um câncer de pulmão descoberto em 2021.

Rita Lee Jones nasceu em São Paulo, em 31 de dezembro de 1947. O seu pai, Charles Jones, era dentista e filho de imigrantes dos EUA. A mãe, a italiana Romilda Padula, era pianista e incentivou a filha a estudar o instrumento e a cantar com as irmãs. Um dos álbuns mais bem sucedidos foi “Rita Lee”, de 1979, com “Mania de Você”, “Chega Mais” e “Doce Vampiro”. No disco de mesmo título do ano seguinte, ela segue na direção mais pop e faz ainda mais sucesso com “Lança Perfume” e “Baila Comigo”.

Rita era uma roqueira popular antes e depois de o gênero se tornar um fenômeno comercial no Brasil em meados dos anos 1980. Entre os álbuns de destaque, estiveram “Saúde” (1981) e “Rita e Roberto” (1985).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte da artista e decretou luto oficial por três dias no País.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/filho-faz-homenagem-emocionante-no-velorio-de-rita-lee-vai-continuar-fazendo-muita-gente-feliz/

Filho faz homenagem emocionante no velório de Rita Lee: “Vai continuar fazendo muita gente feliz”

2023-05-10