Brasil Dólar cai e Bolsa brasileira tem quinta alta consecutiva, chegando a seu maior patamar desde fevereiro

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2023

Movimento refletiu aspectos como a divulgação do índice inflacionário de abril nos Estados Unidos. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O dólar fechou essa quarta-feira (10) em queda de 0,75%, cotado a R$ 4,94. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, encerrou o pregão em alta de 0,31% (quinta valorização consecutiva), aos 107.448 pontos – trata-se do maior patamar desde 23 de fevereiro, quando encerrou o dia com 107.592,87 pontos

Ambos os resultados refletiram fatores como a postura de cautela dos investidores com a notícia sobre a alta de 4% no índice de inflação nos Estados Unidos em abril (abaixo do esperado).

De acordo com analistas econômicos, esse tipo de dado são importantes para que o mercado entenda os possíveis rumos da política monetária na maior economia do mundo, atualmente em fase de elevação nas taxas de juros.

Dólar

No dia anterior, a moeda norte-americana teve queda de 0,49%, aos R$ 4,9870. Com o desempenho desta quarta-feira, passou a acumular alta de 0,13% na semana, queda de 0,76% no mês e baixa de 6,22% no ano.

O grande destaque do dia ficou com a divulgação da inflação norte-americana, que subiu 0,4% em abril e acumula alta de 4,9% em 12 meses, contra as expectativas de alta anual de 5%. A inflação na maior economia do mundo continua muito acima da meta do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de 2% em 12 meses.

A persistente pressão inflacionária nos Estados Unidos tem levado o Fed a promover a maior alta de juros em 16 anos. Na última semana, as taxas foram elevadas em 0,25%, a um patamar entre 5% e 5,25% ao ano.

Juros elevados no país pesam contra os ativos considerados de risco, como o mercado de ações e as moedas de países emergentes, caso do real. Isso acontece porque, com as taxas maiores, os títulos públicos norte-americanos (os mais seguros do mundo) passam a entregar uma rentabilidade mais atrativa, levando a uma migração de dólares para o país.

Nesse sentido, com o número levemente abaixo das expectativas em abril, o mercado reage positivamente. Já no Brasil, o dia foi de pouca movimentação na agenda de indicadores econômicos. Durante a manhã, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou dados sobre a produção industrial em março.

Naquele mês, a indústria cresceu 1,1%, depois de dois meses seguidos de queda, segundo o IBGE. Com esse resultado, a produção industrial ainda está 1,3% abaixo do patamar pré-pandemia, em fevereiro de 2020, e 17,9% abaixo do recorde da série histórica, registrado em maio de 2011.

No cenário político, o deputado Cláudio Cajado, relator do arcabouço fiscal, afirmou que pretende terminar o texto até esta quinta-feira (11), para apresentá-lo na próxima semana.

Bovespa

As ações da Vale e da Petrobras, empresas com maior peso na composição do Ibovespa, por outro lado, fecharam em queda e acabaram limitando os ganhos do índice – reflexo da desvalorização da maioria das commodities nos mercados internacionais.

No dia anterior, o Ibovespa havia registrado alta de 1,01%, aos 107.114 pontos. Com o resultado desta quarta-feira, a bolsa passou a acumular ata de 2,19% na semana, ganhos de 2,89% no mês e recuo de 2,08% no ano.

