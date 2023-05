Notícias O novo emprego de Paulo Guedes, ex-ministro da Economia de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2023

Paulo Guedes prepara a volta ao mercado de capitais. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A menos de dois meses do fim da quarentena, o ex-ministro Paulo Guedes se prepara para voltar ao mercado financeiro. Ele deverá assumir a Legend, escritório de investimentos ligado ao BTG Pactual. A empresa, fundada por Pedro Salles e Tulio Lopez em 2020, tem mais de R$ 5 bilhões sob assessoria, ou seja, disponível para investir.

Chamado de posto Ipiranga, Guedes foi homem de confiança do ex-presidente Jair Bolsonaro desde a campanha presidencial de 2018. Participou da campanha presidencial de 2018 como “guru econômico” e assumiu o superministério da Economia, pasta criada da união dos ministérios do Planejamento, Fazenda, Trabalho e Indústria, Comércio Exterior e Serviços, de 2019 até 2022.

A Legend tem sob seu guarda-chuva a Legend Investimentos, que é associada ao banco BTG como assessoria de investimento. Também tem a Legend Capital, de serviços financeiros, e a Legend Wealth Management, de administração de patrimônio. Juntas, as três áreas de atuação da gestora têm R$ 10,6 bilhões sob gestão, recursos aplicados desde a sua fundação, em 2020.

Guedes deve ser sócio da Legend e deverá atuar em todas as áreas. Se o martelo for batido, ficará no escritório da empresa no Rio de Janeiro. Deve começar a atuar em breve, assim que terminar seu período de quarentena por ter ocupado cargo público.

Currículo

Guedes iniciou sua carreira no mercado financeiro na década de 80, e foi um dos sócios fundadores do Banco Pactual, ao lado de André Jakurski e Luiz Cezar Fernandes.

A expectativa é que o ex-ministro possa atrair ainda mais investidores para aplicar em fundos de investimento, ações, renda fixa, fundos imobiliários, além de gestão de patrimônio, planejamento patrimonial, entre outras áreas de atuação da Legend.

Guedes é ex-sócio do pai de Pedro Salles, Sergio Eraldo Salles. Juntos, eles fundaram a Crescera Capital, de privaty equity e venture capital, que tem R$ 6 bilhões em ativos sob gestão.

A empresa nasceu em 2008, com o nome de BR investimentos. Cinco anos depois, fundiu-se com a Mercatto, gestora de fundos, e a Trapezus, gestora de estratégias diversificadas, adotando o nome de Bozano Investimentos. Em 2019, quando Guedes saiu para ocupar o posto de ministro da Economia, a gestora adotou o nome de Crescera.

Sergio Eraldo é conselheiro na Legend junto a outro empresário veterano, Roberto Justus. O ex-presidente do grupo de comunicação e publicidade Newcomm e ex-apresentador de reality shows na TV aberta migrou para o mercado financeiro em 2017.

