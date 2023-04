Mundo Filho de migrantes, fluente em russo e “corajoso”: saiba quem é o jornalista americano preso pelo governo de Vladimir Putin sob acusação de espionagem

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2023

Evan Gershkovich, 31 anos, mudou-se para Moscou em 2017. (Foto: Divulgação/TWSJ)

Repórter do “Wall Street Journal” em Moscou, o norte-americano Evan Gershkovich foi preso na semana passada pelo Serviço de Segurança Federal (FSB) da Rússia por suposto envolvimento em espionagem. Além do incidente em si, chamou a atenção o fato de ser a primeira detenção de um correspondente dos Estados Unidos por esse tipo de acusação desde 1986, quando ainda havia uma “Guerra Fria” com União Soviética.

O veículo de imprensa rejeita a hipótese de vínculo de seu funcionário com atividades suspeitas. Também manifestou “profunda preocupação” com a segurança do profissional. Mas, afinal, quem é ele?

Gershkovich tem 31 anos e foi detido em Ecaterimburgo, quarta maior cidade russa. Antes de trabalhar no “Wall Street Journal”, trabalhou também em Moscou para a agência de notícias francesa AFP e jornal “The New York Times”. Também foi repórter do “Moscow Times”, site de notícias independente com publicações em inglês e russo.

Trata-se de um filho de imigrantes soviéticos nascido e crescido em Princeton, no Estado norte-americano de Nova Jersey, enquanto aprendia com os pais o idioma deles, no qual se tornou fluente. Ele se mudou para a Rússia em 2017, passando a colaborar com o “Moscow Times”.

Quando a Rússia iniciou a operação militar no Ucrânia, o correspondente estava em Londres (Inglaterra) e já pretendia retornar ao gigante do Leste Europeu para assumir cargo na sucursal moscovita do “The Wall Street Journal”.

De acordo com a agência de notícia Reuters, Gershkovich sabia que era perigoso fazer seu trabalho, devido às rígidas leis de censura implementadas pelo Kremlin desde os primeiros dias da invasão na Ucrânia, no final de fevereiro de 2022. “Ele é um profissional corajoso e comprometido”, define o colega Joshua Yaffa.

No início da invasão, o norte-americano esteve a trabalho na também vizinha Bielorrússia, mostrando o apoio desse país também vizinho à Rússia. Ele testemunhou a atividade de ambulâncias militares russas em um hospital a 50 quilômetros da fronteira ucraniana e as baixas do Exército agressor.

Um tribunal distrital de Moscou determinou que Gershkovich fique detido até 29 de maio. Em caso de condenação, a sentença pode chegar a 20 anos de cadeia. A porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, frisou: “O que ele faz não tem qualquer relação com jornalismo. Não é o primeiro ocidental conhecido a ser pego em flagrante por espionagem”. Não foi informado, porém, qual a atividade criminosa supostamente realizada pelo repórter.

Primeiro caso 37 anos

O último caso de prisão de repórter dos Estados Unidos por espionagem na Rússia aconteceu em setembro de 1986. Na ocasião, Nicholas Daniloff trabalhava em Moscou para o “U.S. News” e “World Report” quando foi detido por agentes da KGB, o serviço secreto da União Soviética (1917-1991), do qual a Rússia era um dos países integrantes.

Quase três semanas depois, Daniloff foi solto sem acusações formais, por meio da troca por um funcionário da missão soviética na ONU. Ele havia sido detido pelo FBI (polícia federal americana), também sob acusações de espionagem.

