Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2023

João Mendes, de 17 anos, atuava na categoria de base do Cruzeiro. (Foto: Reprodução)

Um dos maiores ídolos da história do Barcelona, Ronaldinho Gaúcho pode ter gerado frutos para o clube. Isso porque seu filho João Mendes, de 17 anos, que atuava na categoria de base do Cruzeiro, tem feito testes na equipe juvenil do Barça, segundo a imprensa espanhola.

Em fevereiro do ano passado, o atacante deixou as categorias de base do Cruzeiro. Ele tinha vínculo com o clube mineiro até janeiro de 2025, mês em que vai completar 20 anos. Mas, para fins de negociações internacionais, ele ficou no clube até o início deste ano.

A operação foi comandada pelo presidente Joan Laporta, que manteve contato com Ronaldinho, que, além de pai do menino, é embaixador do clube.

Segundo a imprensa espanhola, João já está há dez dias na Catalunha e tem deixado impressões positivas entre os analistas. Seu tio, Roberto de Assis cuida das negociações para que o jogador seja contratado.

Ronaldinho Gaúcho, atuou no Barcelona entre 2003 e 2008 e foi o melhor jogador do mundo em 2005. Além disso, ele foi campeão da Champions League em 2006.

João Mendes é fruto do relacionamento de Ronaldinho Gaúcho com Janaína Natielle Mendes, ex-bailarina. Na época do teste para o Cruzeiro, a mãe foi uma das responsáveis pela decisão de levar o garoto para as categorias de base do clube mineiro.

Na Copa do Mundo, o rapaz esteve no Catar ao lado da namorada e do pai para prestigiar a seleção brasileira. Ronaldinho postou registros em família e também publicou um vídeo com Ronaldo nas redes sociais.

O filho de Ronaldinho é destro, mas também sabe trabalhar com a perna esquerda e joga no ataque, sendo tido como um atleta versátil, capaz de desempenhar diversas funções no setor ofensivo. Se tudo der certo para ele, o jovem poderá defender a camisa blaugrana assim como o pai fez durante cinco anos.

Supercopa da Espanha

Sobrando tática e tecnicamente, o Barcelona venceu o Real Madrid por 3 a 1 na decisão da Supercopa da Espanha neste domingo, 15, em Riad, capital da Arábia Saudita. Com o placar contundente, o time catalão confirma a boa fase – é líder do Campeonato Espanhol – e mostra que pode equilibrar a balança do duelo entre os dois gigantes, dominada pelos merengues nos últimos anos. O Real venceu cinco dos últimos sete clássicos.

A conquista catalã, a primeira após a saída de Lionel Messi, em agosto de 2021, foi importante para dois personagens do Barça. Foi a primeira taça do técnico Xavi Fernández, que construiu uma carreira vitoriosa como meia do time catalão. O melhor jogador da final foi o meia Pablo Gavi, autor de um gol e duas assistências. O jogador de 18 anos já havia sido um dos destaques da seleção espanhola na Copa do Mundo. As informações são dos jornais Extra e O Estado de S. Paulo e do site Lance.

