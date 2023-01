Geral Rússia intensifica bombardeios na Ucrânia e foguete destrói prédio de nove andares

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Na cidade de Nipro, um foguete destruiu um prédio residencial deixando ao menos 21 mortos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Rússia intensificou no último sábado (14) os bombardeios na Ucrânia. Na capital, Kiev, os moradores buscaram refúgio no metrô. Na cidade de Nipro, um foguete destruiu um prédio residencial de nove andares. Ao menos 21 pessoas morreram, de acordo com dados de um balanço de vítimas divulgado neste domingo (15) pelas autoridades ucranianas. Segundo o governo ucraniano, os ataques atingiram também seis usinas de energia elétrica.

O número de mortos pode aumentar significativamente porque havia mais de 40 pessoas ainda desaparecidas após o ataque, que aconteceu em meio às comemorações do Ano Novo ortodoxo.

Além das pessoas que morreram, outras 73 ficaram feridas no bombardeio do prédio, disse Mykola Lukashuk, chefe do conselho regional. Uma menina de 15 anos estava entre os mortos, segundo as autoridades.

Uma mulher foi resgatada depois de passar horas nos escombros, disseram as autoridades na manhã deste domingo (15).

Um vídeo postado pelos serviços de emergência ucranianos no Facebook e no Telegram mostrou equipes de resgate trabalhando à noite entre os escombros do prédio.

De acordo com a Presidência ucraniana, entre 100 e 200 pessoas ficaram desabrigadas após este ataque e cerca de 1.700 moradores de Dnipro ficaram sem eletricidade ou calefação.

No sul do país, na cidade de Kryvyi Rig, uma pessoa morreu e outra ficou ferida após o bombardeio contra prédios residenciais.

No total, “o inimigo realizou três ataques aéreos e cerca de cinquenta disparos de mísseis no dia” de sábado, especificou o Estado-Maior do Exército ucraniano. “Os ocupantes lançaram 50 ataques com vários lançadores de mísseis”, acrescentou.

Operação militar

O presidente russo, Vladimir Putin, disse que a operação militar na Ucrânia vive um momento positivo e que ele espera que seus soldados obtenham mais vitórias depois que seu país assumiu o controle da cidade ucraniana de Soledar, notória pela atividade de mineração de sal.

A invasão da Ucrânia pela Rússia iniciada no dia 24 de fevereiro de 2022 desencadeou um dos conflitos europeus mais mortais desde a Segunda Guerra Mundial e o maior confronto entre Moscou e o Ocidente desde a Crise dos Mísseis de Cuba em 1962.

A Rússia disse na sexta-feira que as forças do país assumiram o controle de Soledar, um raro momento de sucesso para Moscou após meses de reveses no campo de batalha.

“A dinâmica é positiva”, disse Putin à televisão estatal Rossiya 1 ao ser questionado sobre a tomada da cidade de Soledar. “Tudo está evoluindo no âmbito do plano do Ministério da Defesa e do Estado-Maior.”

“E espero que nossos combatentes nos deem novas e animadoras notícias com os resultados dos combates”, disse Putin.

Putin agora classifica a guerra na Ucrânia como uma batalha contra um Ocidente agressivo e arrogante, e disse que a Rússia usará todos os meios disponíveis para proteger a si mesma e a seu povo contra qualquer agressor.

Os Estados Unidos e seus aliados condenaram a invasão russa da Ucrânia como uma apropriação imperial de terras, enquanto a Ucrânia prometeu lutar até que o último soldado russo seja expulso de seu território. As informações são do portal de notícias G1 e da agência de notícias Reuters.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral