Por Redação O Sul | 5 de março de 2020

Os fãs de Britney Spears, 38, estão em polvorosa depois que o filho caçula dela, Jayden Federline, fez uma transmissão ao vivo na internet atacando o avô e dizendo que a mãe dele pode ter encerrado de uma vez por todas sua carreira musical.

“Não a tenho visto fazendo nada relacionado à música”, disse. “Lembro de uma vez ter perguntado a ela: ‘Mãe, o que aconteceu com a sua música?’. E ela falou: ‘Não sei, querido. Acho que eu posso simplesmente desistir disso’. Eu fiquei tipo: ‘O que você está falando? Sabe quanto dinheiro você tirou disso?”

O garoto de 13 anos também xingou o avô, Jamie Spears, de “babaca”, entre outros palavrões. E ainda disparou: “Ele pode morrer”. O adolescente disse que vai falar mais sobre esses assuntos se conseguir juntar 5 mil seguidores no Instagram. Contudo, depois que os comentários ganharam repercussão, Jayden excluiu a transmissão.

O pai de Britney tem a tutela da vida profissional e financeira da cantora desde 2008, quando a cantora passou por problemas psicológicos. Em setembro passado, ele chegou a deixar a função a cargo de um advogado devido a problemas de saúde. A cantora tenta na Justiça que a tutela seja passada para sua mãe, Lynn.

Vale lembrar que, no passado mês de agosto, Jamie teve uma séria briga com o filho mais velho de Britney, Sean. O embate chegou às vias de fato, com direito a agressão física, e a cantora processou o pai, que não pode mais se aproximar do adolescente.

O último álbum que Britney Spears lançou foi “Glory”, em 2016. A cantora fez uma turnê chamada “Piece of Me Tour” em 2018.

