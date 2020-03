Celebridades Mamma Bruschetta vive romance com militar 36 anos mais jovem do que ela

Por Redação O Sul | 5 de março de 2020

Apresentadora se recupera de tratamento contra câncer no esôfago Foto: Divulgação Apresentadora se recupera de tratamento contra câncer no esôfago. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Mamma Bruschetta, 70, está em um relacionamento com um militar de 34 anos. A informação foi dada pela apresentadora. Segundo o assessor dela, os dois já eram amigos e se reaproximaram recentemente, mas ainda não denominam a relação como namoro. “Eles estão se conhecendo melhor”, disse.

Para manter a discrição sobre o “affair”, Mamma não postou fotos dele nem divulgou o seu nome. “Está tudo muito recente. Melhor esperarmos para ver como será”, disse ela à Quem. A apresentadora também contou que o novo amor a apoiou durante o tratamento que ela fez contra um câncer no esôfago. “Ele me dá apoio e me ajuda nos cuidados. Também está sempre me animando.”

Em outras entrevistas no passado, Mamma contou que chegou a ficar 40 anos sem sexo. O jejum se encerrou no início do ano passado, quando a apresentadora revelou que voltou a se relacionar e ter envolvimentos amorosos

Na quarta-feira (04), Mamma publicou um vídeo em seu perfil no Instagram tranquilizando os fãs sobre o seu estado de saúde. “Estou muito bem, me recuperando da quimioterapia e da radioterapia, e estou sendo cuidada por bons médicos”, afirmou. Ela também contou que perdeu alguns quilos, porque está comendo menos e que deve voltar à ativa em breve.

Segundo a assessoria da apresentadora, Mamma segue contratada do SBT e Silvio Santos quer o retorno dela ao “Fofocalizando”. Daqui a dois meses, a apresentadora vai passar por uma nova endoscopia para ver se o câncer foi erradicado ou não, e a partir disso, a equipe médica vai apontar os próximos passos do tratamento.

Mamma contou que descobriu o câncer sem querer, quando foi afastada do “Fofocalizando”, no fim do ano passado. “Tinha pedido um afastamento pro futuro, para fazer uma cirurgia bariátrica [redução de estômago]. Eles precisavam modificar o sofá e começou comigo, simples assim. Aí eu aproveitei e fui direto atrás da cirurgia, que foi quando descobri o câncer”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades

Deixe seu comentário