Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2024

“Ainda Estou Aqui” também vem chamando a atenção de jornalistas especializados em Oscar. Foto: Divulgação “Ainda Estou Aqui” também vem chamando a atenção de jornalistas especializados em Oscar. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais (ABCAA) anunciou nessa segunda-feira (23) que “Ainda Estou Aqui“, filme de Walter Salles com Fernanda Torres, será a produção que vai representar o Brasil na disputa por uma indicação na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025. O filme desbancou títulos como “Motel Destino“, exibido no Festival de Cannes, e “Cidade; Campo“, vencedor do prêmio de Melhor Direção em uma mostra paralela no Festival de Berlim.

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, “Ainda Estou Aqui” retrata a trajetória da família Paiva: Rubens, o pai, Eunice, a mãe, e seus cinco filhos. Após sofrerem um ato violento e arbitrário, suas vidas se transformam completamente. Eunice, então, se vê obrigada a se adaptar e construir um novo futuro para si e para seus filhos.

Além de Torres e Mello, o título conta com uma participação especial de Fernanda Montenegro. No Brasil, a produção ainda não conta com previsão de estreia. No entanto, “Ainda Estou Aqui” será apresentado ao grande público durante a 48ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em data a ser anunciada.

Desde sua estreia mundial no Festival de Veneza 2024, onde venceu o prêmio de Melhor Roteiro, o filme vem ganhando destaque global. Após a exibição bem-sucedida em Veneza, na Itália, o longa-metragem também foi apresentado no Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF). Nas próximas semanas, a produção ganhará destaque em mais dois importantes eventos: o Festival de Cinema de Nova York e o AFI Fest, organizado pelo American Film Institute, uma das instituições mais renomadas do cinema norte-americano.

“Ainda Estou Aqui” também vem chamando a atenção de jornalistas especializados em Oscar. Scott Feinberg, do The Hollywood Reporter, destacou o filme como um forte candidato nas categorias de Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz para Fernanda Torres, Melhor Direção, Direção de Arte, Figurino, Roteiro Adaptado e Melhor Filme.

Selton Mello foi mencionado por Feinberg como possível indicado a Melhor Ator Coadjuvante, uma notícia que chegou ao ator, que comemorou: “Acho que vou enquadrar e guardar“.

É importante destacar que a produção é distribuída pela Sony Pictures Classics nos Estados Unidos, uma das principais distribuidoras do setor, com uma sólida tradição em conquistar indicações ao Oscar para suas obras.

