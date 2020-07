Dicas de O Sul Filmes e show de Vitão são algumas das atrações do Drive-in Air Festival

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2020

Durante o evento, o público acompanha as atrações de dentro de seus carros. (Foto: Johnny Marco Baptista Jr./Divulgação)

A programação da quinta semana do Drive-in Air Festival, que ocorre no aeroporto de Porto Alegre, começa nesta quinta-feira (30) e prossegue até domingo (02). Durante o evento, o público acompanha as atrações de dentro de seus carros.

Esta quinta-feira é dedicada ao encontro da música com o cinema. Primeiro será exibido o musical “Mamma Mia!” (2008), de Phyllida Lloyd, estrelado por Meryl Streep, Pierce Brosnan e Colin Firth.

Depois, na segunda sessão da noite, será a vez de “Nasce Uma Estrela (2018)”, de Bradley Cooper, que rendeu para Lady Gaga uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz. A cantora levou a cobiçada estatueta dourada de Melhor Canção Original por “Shallow”, música-tema do filme.

Nesta sexta-feira (31), um dos destaques da música nacional estará no palco do Drive-in Air Festival. O cantor Vitão promete embalar com os sucessos “Flores”, “Embrasa”, “Edredom”, entre outras. A abertura e encerramento será por conta dos DJs Rafinha Menegazzo e Heitor Rodrigues.

Para finalizar, o sábado (01) e o domingo serão dedicados ao bruxinho mais famoso da atualidade. O especial “Noites Mágicas” vai exibir os dois últimos filmes da saga: “Harry Potter e As Relíquias da Morte – Parte 1” (2010) e “Harry Potter e As Relíquias da Morte – Parte 2” (2011). Além disso, o evento terá set list inspirado nos longas sob o comando da DJ Ana Roloff e shows temáticos, como o “Mundo Geek” e o “Triluxo Drag Queens no Mundo Bruxo”.

Programação:

Quinta-feira, dia 30 – “Mamma Mia!” (2008) – Dublado e Legendado:

18h – Abertura dos portões (DJ Lê Araújo)

19h – Exibição do Filme

21h – Encerramento (DJ Lê Araújo)

Quinta-feira, dia 30 – “Nasce Uma Estrela” (2018) – Dublado e Legendado:

21h – Abertura dos portões (DJ Lê Araújo)

21h30h – Exibição do Filme

00h – Encerramento (DJ Lê Araújo)

Sexta-feira, dia 31 – Vitão

17h30 – Abertura dos portões + DJ Lê Araújo

18h30 – DJ Rafinha Menegazzo

20h – Vitão

21h – DJ Heitor Rodrigues

Sábado, 01 – Noites Mágicas 1

18h – Abertura dos portões + Set Bruxo com a DJ Ana Roloff

19h – Quarteto de Cordas Malus com o show “Especial Mundo Geek”

20h – Show “Triluxo – Drag Queens no Mundo Bruxo”

20h30 – Exibição do filme “Harry Potter e As Relíquias da Morte: Parte 1”

Domingo, 02 – Noites Mágicas 2

18h – Abertura dos portões + Set Bruxo com a DJ Ana Roloff

19h – Quarteto de Cordas Malus com o show “Especial Mundo Geek”

20h – Show “Triluxo – Drag Queens no Mundo Bruxo”

20h30 – Exibição do filme “Harry Potter e As Relíquias da Morte: Parte 2”

Os ingressos estão à venda no site www.driveinairfestival.com.br.

