Por Redação O Sul | 29 de julho de 2020

A pesquisa coordenada pela UFPel segue em andamento no RS, com mais duas etapas a serem realizadas Foto: Agência Brasil A pesquisa coordenada pela UFPel segue em andamento no RS, com mais duas etapas a serem realizadas. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

A proporção de pessoas com anticorpos para o coronavírus dobrou em um mês no Rio Grande do Sul, de acordo com a Epicovid19-RS, pesquisa coordenada pela UFPel (Universidade Federal de Pelotas).

Segundo dados divulgados nesta quarta-feira (29), a nova etapa da pesquisa estima que 108.716 pessoas (de 78.774 a 146.196, pela margem de erro) têm ou já tiveram o coronavírus na população gaúcha. No levantamento anterior, realizado há quatro semanas, esse número era de 55.904 (de 32.891 a 81.059, pela margem de erro).

Os resultados mostram que a prevalência de infecção pela Covid-19 aumentou de 0,47% para 0,96% entre as duas fases de coletas de dados da pesquisa. A proporção é de um caso real de coronavírus para cada 104 habitantes no RS.

A análise da evolução do contágio no Estado indica que o número de pessoas que já foram infectadas é hoje, em média, 20 vezes maior em comparação com o encontrado no primeiro levantamento da pesquisa, realizado entre 11 e 13 de abril. Para cada caso notificado, existem em torno de dois casos não registrados pelos números oficiais do governo gaúcho, conforme a UFPel.

A taxa de letalidade da infecção pela Covid-19 é de 1,4%, com base no total de casos estimado pela pesquisa, em uma relação de 1.570 mortes para 108.716 casos. Se considerados apenas os casos notificados, a letalidade passa a ser de 2,6%, em uma relação de 1.570 óbitos para 59.779 casos.

Para a coleta dos dados, os pesquisadores realizaram, no último fim de semana, 4,5 mil entrevistas e testes rápidos para o coronavírus em nove cidades gaúchas. Desse total, 43 tiveram resultado positivo. Dezoito deles foram somente em Porto Alegre, município que já vem registrando uma aceleração do número de casos e internações nas estatísticas oficiais.

Canoas teve nove testes positivos, e Passo Fundo, sete. Caxias do Sul, Santa Maria e Santa Cruz do Sul tiverem dois testes positivos, em cada cidade, e Ijuí, Uruguaiana e Pelotas apresentaram um teste positivo cada.

“A recomendação é reforçar as medidas de distanciamento social, especialmente em Porto Alegre, Região Metropolitana e Passo Fundo”, afirmou o reitor da UFPel e coordenador-geral do estudo, Pedro Hallal.

Em relação às práticas de distanciamento social, o estudo mostra que um terço da população sai de casa diariamente, um pouco mais da metade (54,1%) para atividades essenciais, como compra de alimentos e medicamentos, e 12,6% se mantêm sempre em casa.

Sintomas

A sexta etapa levantou também os sintomas mais frequentes relatados pelas pessoas que já contraíram o vírus. Os principais sintomas associados à Covid-19 entre os participantes foram tosse (51,2%), alterações de olfato e paladar (44,2%) e diarreia (37,2%), seguidos de dor de garganta (34,9%), febre (30,2%) e dificuldade para respirar (9,3%).

A pesquisa segue em andamento no Rio Grande do Sul, com mais duas etapas a serem realizadas: a sétima deve acontecer de 15 a 17 de agosto, e a oitava, de 5 a 7 de setembro.

