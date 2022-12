Mundo Fim da ‘Covid Zero’ na China lota hospitais e funerárias

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2022

Suspensão das restrições, que ocorreu após protestos generalizados contra as medidas, significa que a covid está se espalhando sem controle

Hospitais e funerárias chinesas estão sob intensa pressão nesta quarta-feira (28) em meio a uma onda crescente de covid que consumiu diversos recursos, enquanto a escala do surto e as dúvidas sobre os dados oficiais levaram alguns países a considerar novas regras de viagem para visitantes chineses.

Em uma mudança abrupta da política sanitária, a China começou neste mês a desmantelar sua política rígida de bloqueios e testes extensivos, colocando sua economia a caminho de uma reabertura completa no próximo ano.

A suspensão das restrições, que ocorreu após protestos generalizados contra as medidas, significa que a covid está se espalhando sem controle e deve infectar milhões de pessoas por dia, de acordo com alguns especialistas de saúde internacionais.

Primeira onda nacional

Enquanto a China sofre a primeira onda nacional de covid, as salas de emergência em pequenas cidades e vilas a sudoeste de Pequim estão sobrecarregadas. Unidades de terapia intensiva recusam ambulâncias, familiares de doentes procuram leitos disponíveis e pacientes desabam nos corredores dos hospitais e são jogados no chão por falta de leitos.

A velocidade com que a China, o último grande país do mundo a avançar para o tratamento do vírus como endêmico, abandonou as regras da covid deixou seu frágil sistema de saúde sobrecarregado.

Números inconsistentes

A China relatou três novas mortes relacionadas ao coronavírus na terça-feira, ante uma na segunda-feira, números que são inconsistentes com o que as funerárias estão relatando, bem como com a experiência de países muito menos populosos após a reabertura.

A equipe do Huaxi, um grande hospital na cidade de Chengdu, no sudoeste, disse que estão “extremamente ocupados” com pacientes de covid.

Previsão de vítimas

Especialistas preveem que entre 1 milhão e 2 milhões de pessoas terão morrido de causas relacionadas ao covid na China até o final do próximo ano, e um alto funcionário da Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que a maneira de Pequim conduzir a contagem “subestimará a verdadeira número de mortes”.

Emergência

Havia longas filas dentro e fora do departamento de emergência do hospital e em uma clínica médica adjacente na noite de terça-feira. A maioria das pessoas que chegavam em ambulâncias recebia oxigênio para ajudar na respiração.

Os estacionamentos ao redor da casa funerária de Dongjiao, uma das maiores de Chengdu, estavam lotados. As procissões fúnebres eram constantes enquanto a fumaça subia do crematório. “Temos que fazer isso cerca de 200 vezes por dia agora”, disse um funerário. “Estamos tão ocupados que nem temos tempo para comer. Tem sido assim desde a abertura. Antes era cerca de 30 a 50 por dia.”

A China disse que conta apenas as mortes de pacientes com covid causadas por pneumonia e insuficiência respiratória relacionadas ao coronavírus. “Muitas pessoas estão morrendo”, disse Zhao Yongsheng, funcionário de uma loja de artigos funerários perto de um hospital local. “Eles trabalham dia e noite, mas não podem cremar todos.”

Fim da quarentena

Em um grande passo em direção a viagens mais livres, a China deixará de exigir que os viajantes que chegam ao país entrem em quarentena a partir de 8 de janeiro, disseram as autoridades esta semana. Além disso, alguns governos estavam considerando requisitos extras de viagem para visitantes chineses.

As autoridades norte-americanas citaram “a falta de dados transparentes” como razões para fazê-lo.

Índia, Taiwan e Japão exigirão um teste de covid negativo para viajantes da China, com aqueles que testaram positivo no Japão tendo que passar por uma semana em quarentena. Tóquio também planeja limitar o aumento de voos para a China.

