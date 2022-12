Política Troca de comando na Marinha será no dia 5 de janeiro

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2022

O atual comandante, almirante Almir Garnier (acima), passará o cargo para o almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, atual comandante de Operações Navais da Marinha. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

A cerimônia de troca do comando da Marinha foi marcada para o dia 5 de janeiro. A solenidade marcará a troca de bastão do atual comandante, almirante Almir Garnier, para o almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, atual comandante de Operações Navais da Marinha.

Até então, a Marinha era a única força que não havia decidido a data para a solenidade de troca de comando. A Aeronáutica marcou para o dia 2 de janeiro a posse do tenente-brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno. O Exército antecipou a troca de bastão para o dia 30 de dezembro, antes da posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.

Nomeado

O presidente Jair Bolsonaro já assinou a nomeação do comandante do Exército escolhido por Lula. O ato com a nomeação do general Júlio César de Arruda foi publicado na edição desta quarta-feira (28) do “Diário Oficial da União”.

Por enquanto, César de Arruda foi designado para ocupar o posto interinamente, a partir desta sexta-feira (30). A nomeação definitiva deverá ser assinada por Lula, quando o presidente eleito assumir, a partir do domingo (1º). Os nomes dos próximos comandante militares já haviam sido anunciados pelo futuro ministro da Defesa de Lula, José Múcio Monteiro.

