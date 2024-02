Esporte Final da Copa do Mundo de 2026 será em Nova York; Estádio Azteca, no México, sediará o jogo de abertura

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2024

Competição com 48 seleções terá 12 grupos na fase inicial e um total de 104 jogos, de 11 de junho a 19 de julho. (Foto: Getty Images)

A Fifa anunciou nesse domingo (4) que a final da Copa do Mundo de 2026 será disputada no estádio Metlife, na região de Nova York, no dia 19 de julho. Também foi revelado que o Estádio Azteca, na Cidade do México, receberá o jogo de abertura do torneio, em 11 de junho. Com 39 dias de duração e 104 partidas, o Mundial será o mais longo já realizado.

A Fifa detalhou também o novo calendário de jogos, adaptado ao aumento de seleções, de 32 para 48. As equipes serão divididas em 12 grupos na fase inicial. Os dois melhores países de cada chave e os oito melhores terceiros colocados avançarão à segunda fase, dando início ao mata-mata. Esta etapa nova, com 32 seleções, apontará as classificadas para as oitavas de final.

A primeira Copa organizada por três países – Canadá, Estados Unidos e México – terá jogos em 16 cidades: 11 nos Estados Unidos, duas no Canadá e três no México.

Os estádios e as sedes da Copa de 2026:

Canadá

* BMO Field – Toronto (estreia da seleção canadense, dia 12 de junho de 2026)

* BC Place – Vancouver

Estados Unidos

* Mercedes-Benz – Atlanta

* Gillette – Boston

* AT&T – Dallas

* Lincoln Financial Field – Filadélfia

* NRG – Houston

* GEHA Field at Arrowhead – Kansas City

* SoFi – Los Angeles (estreia da seleção dos EUA, dia 12 de junho de 2026)

* Hard Rock – Miami (disputa pelo terceiro lugar)

* MetLife – Nova York (estádio da final da Copa, dia 19 de julho de 2026)

* Levi’s – São Francisco

* Lumen Field – Seattle

México

* Estádio Azteca – Cidade do México (estreia da seleção do México, dia 11 de junho de 2026)

* Estádio Akron – Guadalajara

* Estádio BBVA – Monterrey

Para enfrentar o desafio logístico da primeira Copa com três sedes, a Fifa separou os jogos em três grandes áreas – Costa Oeste, Central e Costa Leste – e decidiu que cada seleção jogará a primeira fase dentro de uma dessas regiões, encurtando ao máximo os deslocamentos.

Também foi anunciado que as seleções anfitriãs jogarão a primeira fase inteiramente no seu próprio país. Por isso, o jogo de abertura será também a estreia do México na competição. O primeiro jogo do Canadá será dia 12 de junho, em Toronto, e a seleção dos EUA estreará no mesmo dia, em Los Angeles.

A fase de grupos terá 72 jogos nas 16 cidades da Copa, entre 11 e 27 de junho. A primeira fase de mata-mata irá de 28 de junho a 3 de julho, com jogos em 14 estádios – apenas Boston e Guadalajara ficam fora desta fase.

As oitavas de final serão disputadas em Vancouver, Seattle, Cidade do México, Houston, Dallas, Atlanta, Filadélfia e Nova York, entre 4 e 7 de julho.

A partir das quartas de final, a Copa do Mundo terá partidas apenas nos EUA. Boston receberá o primeiro jogo das quartas, dia 9. A segunda partida, dia 10, será em Los Angeles, e haverá dois confrontos dia 11, em Kansas City e Miami.

A primeira semifinal, dia 14, será em Dallas, e a segunda, em Atlanta, no dia seguinte. Miami receberá a disputa do terceiro lugar, dia 18, e a decisão será dia 19, em Nova York.

Azteca

Palco da abertura, o Estádio Azteca, na Cidade do México, recebeu duas finais de Copa, em 1970 e 1986.

Na primeira, os mexicanos viram o apogeu de Pelé com a camisa da Seleção Brasileira, liderando a equipe na goleada por 4 a 1 sobre a Itália na decisão que valeu o tricampeonato para o Brasil. Em 1986, Maradona ergueu no Azteca o troféu da Copa do Mundo conquistada pela Argentina após bater a Alemanha por 3 a 2 na final.

