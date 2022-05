Mundo País vizinho da Rússia, Finlândia anuncia que quer se juntar à Otan

Anúncio foi feito neste domingo (15) no Palácio Presidencial, em Helsinque Foto: Divulgação Anúncio foi feito neste domingo (15) no Palácio Presidencial, em Helsinque. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O presidente e a primeira-ministra da Finlândia anunciaram neste domingo (15) que o país nórdico pretende se inscrever na Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), abrindo caminho para a aliança militar ocidental de 30 membros se expandir em meio à guerra da Rússia na Ucrânia.

Sauli Niinisto e Sanna Marin fizeram o anúncio durante uma entrevista coletiva no Palácio Presidencial, em Helsinque. Agora, espera-se que o Parlamento finlandês aprove a decisão nos próximos dias. Porém, essa aprovação é considerada uma formalidade.

Um pedido formal de adesão também será submetido à sede da Otan em Bruxelas, provavelmente na próxima semana.

Reunião em Berlim

Um alto funcionário da Otan disse neste domingo que o avanço militar da Rússia na Ucrânia parece estar falhando e expressou esperança de que Kiev possa vencer a guerra, já que a vizinha Finlândia anunciou que quer se juntar à aliança militar ocidental.

Os principais diplomatas da Otan estão reunidos em Berlim para discutir o fornecimento de mais apoio à Ucrânia e os movimentos da Finlândia, Suécia e outros para se juntarem diante das ameaças da Rússia.

“A brutal invasão [pela] Rússia está perdendo força”, disse o vice-secretário-geral da Otan, Mircea Geoana, a repórteres. “Sabemos que com a bravura do povo e do exército ucranianos e com a nossa ajuda, a Ucrânia pode vencer esta guerra.”

