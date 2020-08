A prefeitura efetuou, nesta sexta-feira (21), operação contra o comércio ilegal na Capital. Foram realizadas fiscalizações no Centro Histórico e na Cidade Baixa, bairros onde foram apreendidos dois mil produtos falsificados e sem procedência, assim como 1,5 tonelada de frutas e verduras. A ação reuniu nove viaturas e 20 agentes da Diretoria de Fiscalização da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), Guarda Municipal e Romu (Ronda Ostensiva Municipal), em conjunto com a Brigada Militar. Ao todo, as operações já tiraram mais de 50 mil itens das ruas este ano.

As mercadorias, que incluem eletrônicos e peças de vestuário, serão encaminhadas para o depósito da SMDE e podem ser recuperadas mediante pagamento de multa e comprovação da procedência. Já os alimentos serão destinados para uma instituição de caráter assistencial.

A ação integra as atividades do Escritório de Fiscalização. Fazem parte do órgão agentes da Diretoria de Fiscalização – SMDE, Procon Porto Alegre, EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), SMS (Secretaria Municipal de Saúde), Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade), DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), Guarda Municipal e Smim (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade), SMF (Secretaria Municipal da Fazenda) e SMPG (Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão).