Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2020

Foram recolhidos calçados, roupas, eletrônicos e artigos de antiquários, entre outros produtos. Foto: Anselmo Cunha/PMPA Foram recolhidos calçados, roupas, eletrônicos e artigos de antiquários, entre outros produtos. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

A fiscalização da prefeitura apreendeu, nesta sexta-feira (25), mais de 10 mil itens de ambulantes ilegais na Praça XV, no Centro Histórico da Capital. Foram recolhidas peças de vestuário, calçados, eletrônicos e artigos de antiquários, entre outros produtos comercializados de forma irregular em espaço público.

A operação contou com agentes da Diretoria de Fiscalização da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), da Guarda Municipal e do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), com apoio da Brigada Militar.

