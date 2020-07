Porto Alegre Fiscalização interdita dez lojas por descumprirem decreto que restringe comércio em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2020

Loja de calçados e vestuário foi interditada por estar em funcionamento. Foto: Juliane Soska/SMDE PMPA Loja de calçados e vestuário foi interditada por estar em funcionamento. (Foto: Juliane Soska/SMDE PMPA) Foto: Juliane Soska/SMDE PMPA

O Escritório de Fiscalização municipal interditou nesta terça-feira (28), dez estabelecimentos em funcionamento na Capital. O fechamento foi motivado pelo descumprimento do decreto 20.639, que restringe as atividades comerciais como forma de conter o avanço do coronavírus na cidade.

Um dos locais, uma loja de calçados e vestuário, prestava atendimento na rua Coronel Vicente, no Centro Histórico. Agentes da Diretoria de Fiscalização da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) lacraram o local, que funcionava em um contêiner na esquina com a avenida Júlio de Castilhos.

Entre as empresas interditadas, estão também uma revenda de veículos, uma barbearia, uma loja de cosméticos, uma loja de chocolates, uma agência de modelos, uma loja de produtos de pesca, um salão de beleza, uma loja de recarga de cartuchos e tintas e uma loja de artesanato. A ação faz parte da operação Esforço Concentrado, que desde março já fiscalizou mais de 21 mil estabelecimentos comerciais industriais e de serviços.

