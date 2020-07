Rio Grande do Sul Decreto altera suspensão de prazos em processos administrativos estaduais do RS

28 de julho de 2020

O texto altera o art. 34 do Decreto 55.240/2020, que suspende, excepcionalmente prazos nos processos administrativos.

Foi publicado na noite de segunda-feira (27) o Decreto Estadual 55.384/2020. O texto altera o art. 34 do Decreto 55.240/2020, que suspende, excepcionalmente, em virtude da pandemia do coronavírus, prazos de defesa e prazos recursais nos processos administrativos do Estado.

De acordo com a nova redação, não se aplica a suspensão de prazos a procedimentos licitatórios e demais formas de compras públicas, inclusive quanto às decisões de natureza punitiva, desde que os atos de apresentação de defesa e de interposição de recursos possam ser realizados de forma eletrônica, assegurada a ampla defesa, mediante acesso aos documentos por meio eletrônico.

Também não se aplica a suspensão dos prazos a processos ou procedimentos administrativos, inclusive de natureza punitiva, em que os atos de apresentação de defesa e de interposição de recursos possam ser realizados de forma eletrônica, conforme regulamento expedido por titulares dos órgãos e entidades da administração pública estadual direta e indireta, assegurada a ampla defesa, mediante acesso aos documentos por meio eletrônico.

