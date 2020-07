Porto Alegre Fiscalização verifica cumprimento de regras em mais 1,8 mil estabelecimentos na Capital

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2020

Escritório coordena as operações de fiscalização no enfrentamento ao coronavírus. Foto: Luciano Lanes/PMPA Escritório coordena as operações de fiscalização no enfrentamento ao coronavírus. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

Mais de 1,8 mil estabelecimentos comerciais foram fiscalizados desde o dia 7 de julho – quando medidas mais rígidas para enfrentamento do coronavírus foram determinadas – até esta segunda-feira (20), informou a prefeitura. Destes, 61 foram interditados – representando 3% do total, demonstrando que a maioria dos empreendimentos está de acordo com as normas. Estão entre as restrições, as atividades de academias, salões de beleza, lojas de eletroeletrônicos e Mercado Público, bem como de igrejas, cultos e templos, controle de entradas em supermercados e hipermercados. No acumulado, desde março, mais de 20,6 mil negócios foram inspecionados pelas equipes.

Fiscalização permanente

O Escritório de Fiscalização é responsável pela verificação do cumprimento dos decretos de combate ao coronavírus. Participam das ações agentes da Diretoria de Fiscalização, Procon Porto Alegre, Empresa Pública de Transporte e Circulação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, Departamento Municipal de Limpeza Urbana, Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade, Secretaria Municipal da Fazenda e Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.

