Por Redação O Sul | 20 de julho de 2020

Os recuperados são 41.085 (87% dos casos). Foto: Reprodução Os recuperados são 41.085 (87% dos casos). (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Rio Grande do Sul registrou nesta segunda-feira (20) 358 novos casos de coronavírus e teve confirmados mais 33 óbitos, ocorridos entre o dia 16 e esta segunda. O total de casos confirmados é de 47.449 pessoas e o de óbitos de 1.285. Os recuperados são 41.085 (87% dos casos).

Segundo a SES (Secretaria Estadual da Saúde), uma instabilidade no sistema de notificação de síndromes gripais, o e-SUS Notifica, faz com que desde sábado seja menor o volume de novos casos fechados pelos municípios. O problema não afeta os hospitalizados e óbitos, registrados em outro sistema.

Os novos óbitos associados ao coronavírus são de residentes dos municípios de:

– Alegrete (homem, 61 anos);

– Alvorada (homem, 60 anos);

– Cachoeirinha (mulher, 81 anos);

– Canoas (mulher, 70 anos);

– Canoas (homem, 74 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 47 anos);

– Caxias do Sul (homem, 63 anos);

– Encruzilhada de Sul (mulher, 92 anos);

– Erechim (homem, 73 anos);

– Frederico Westphalen (homem, 79 anos);

– Guaíba (homem, 82 anos);

– Maçambará (homem, 62 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 85 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 70 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 73 anos);

– Porto Alegre (mulher, 67 anos);

– Porto Alegre (mulher, 89 anos);

– Porto Alegre (mulher, 89 anos);

– Porto Alegre (homem, 92 anos);

– Porto Alegre (mulher, 92 anos);

– Porto Alegre (homem, 78 anos);

– Porto Alegre (mulher, 61 anos);

– Porto Alegre (homem, 52 anos);

– Porto Alegre (homem, 69 anos);

– Porto Alegre (homem, 73 anos);

– Porto Alegre (homem, 84 anos);

– Porto Alegre (mulher, 85 anos);

– Santa Rosa (mulher, 37 anos);

– Santo Antônio das Missões (homem, 68 anos);

– São Leopoldo (mulher, 77 anos);

– Sapiranga (mulher, 62 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 59 anos);

– Vila Maria (homem, 76 anos).

Os novos casos confirmados são de pacientes que residem nos seguintes municípios:

Alvorada – 10;

Cachoeirinha – 8;

Canela – 1;

Canoas – 26;

Carazinho – 1;

Caxias do Sul – 3;

Charqueadas – 2;

Cruz Alta – 1;

Eldorado do Sul – 2;

Encruzilhada do Sul – 1;

Erechim – 1;

Esteio – 3;

Gravataí – 12;

Guaíba – 8;

Ivoti – 1;

Lajeado – 1;

Maçambará – 1;

Machadinho – 1;

Montenegro – 1;

Novo Hamburgo – 14;

Panambi – 1;

Passo Fundo – 11;

Porto Alegre – 221;

Rio Grande – 1;

Santa Maria – 1;

Santo Antônio do Planalto – 1;

Santo Augusto – 1;

São José do Norte – 1;

São Leopoldo – 1;

São Sepé – 1;

Sapiranga – 1;

Sapucaia do Sul – 1;

Sarandi – 1;

Sertão – 1;

Torres – 1;

Tramandaí – 1;

Veranópolis – 1;

Viamão – 12;

Vila Maria – 1.

A atualização teve ainda 22 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

