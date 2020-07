Rio Grande do Sul Recursos de oito regiões são aceitos e dez permanecem em bandeira vermelha no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2020

Governador apresentou mapa do distanciamento controlado desta semana após as revisões.

O governador Eduardo Leite divulgou em live nesta segunda-feira (20) que os recursos de oito regiões foram aceitos e dez permanecem em bandeira vermelha no distanciamento controlado do Rio Grande do Sul. As restrições entram em vigor nesta terça-feira (21).

Com a revisão, as regiões de Santa Maria, Uruguaiana, Santo Ângelo, Cruz Alta, Ijuí, Santa Rosa, Erechim, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul e Lajeado retornam à bandeira laranja após os recursos serem aceitos pelo Gabinete de Crise.

Já as regiões de Capão da Canoa, Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Palmeira das Missões, Passo Fundo e Caxias do Sul seguem na bandeira vermelha.

