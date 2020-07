Dicas de O Sul Filmes e tributo a Frank Sinatra no Drive-in Air Festival, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2020

Público acompanha as atrações de dentro dos carros Foto: Johnny Marco Baptista Jr./Divulgação Público acompanha as atrações de dentro dos carros. (Foto: Johnny Marco Baptista Jr./Divulgação) Foto: Johnny Marco Baptista Jr./Divulgação

Filmes e um show em homenagem a Frank Sinatra, uma das maiores vozes da música de todos os tempos, são as atrações da programação da quarta semana do Drive-in Air Festival, que ocorre no estacionamento 4 do aeroporto de Porto Alegre.

As atrações, que são acompanhadas de dentro dos carros, com todos os protocolos de segurança, começam na sexta-feira (24) e prosseguem até domingo (26) na avenida Severo Dullius, 800. Os ingressos estão à venda no site oficial do evento.

“Rua Cloverfield, 10” (2016), de Dan Trachtenberg, abre os trabalhos na primeira sessão de sexta-feira. Logo depois, será exibida a versão inédita de “Apocalypse Now – Final Cut” (1979), de Francis Ford Coppola.

Já no sábado (25), será realizado o show “Sinatra 1915 Tribute”, um espetáculo musical interpretado pelo gaúcho Gustavo Bing. No palco, além de estar igualmente alinhado na vestimenta e na aparência com Sinatra, Bing terá ao seu lado talentosos músicos para cantar as músicas que marcaram época.

Para finalizar, o domingo (26) será recheado de aventura e emoção. Na primeira sessão, será exibido “Jogador Nº 1” (2018), de Steven Spielberg. Logo depois, o confronto que marcou o cinema mundial: “Batman VS Superman: A Origem da Justiça (2016)”, de Zack Snyder, estrelado por Ben Affleck, Henry Cavill e Gal Gadot.

Programação completa:

Sexta-feira, dia 24 – “Rua Cloverfield 10 (2016)” – dublado e legendado:

18h – Abertura dos portões (DJ Lê Araújo)

19h – Exibição do Filme

21h – Encerramento (DJ Lê Araújo)

Sexta-feira, dia 24 – “Apocalypse Now – Final Cut” (2019) – legendado:

21h30 – Abertura dos portões (DJ Lê Araújo)

22h – Exibição do filme

0h – Encerramento

Sábado, dia 25 – “Sinatra 1915 Tribute”

18h – Abertura dos portões + DJ Lê Araújo

20h – Show de abertura: Gustavo Fallavena

21h30 – “Sinatra 1915 Tribute”

23h – DJ Lê Araújo

0h – Encerramento

Domingo, dia 26 – “Jogador Nº 1 (2018)” – dublado e legendado:

16h30 – Abertura dos portões

17h30 – Exibição do Filme

20h – Encerramento

Domingo, dia 26 – “Batman VS Superman: A Origem da Justiça (2016)” – dublado e legendado

20h30 – Abertura dos portões

21h – Exibição do Filme

00h – Encerramento

