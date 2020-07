Rio Grande do Sul Governo passa a emitir alertas sobre a Covid-19 por SMS

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Mensagens serão enviadas pelo sistema de alertas da Defesa Civil, que já tem mais de 600 mil usuários cadastrados. Foto: Vinícius Ximendes/Ascom SPGG Mensagens serão enviadas pelo sistema de alertas da Defesa Civil, que já tem mais de 600 mil usuários cadastrados. (Foto: Vinícius Ximendes/Ascom SPGG) Foto: Vinícius Ximendes/Ascom SPGG

Nesta segunda-feira (20), o governo do Rio Grande do Sul passou a emitir avisos sobre a Covid-19 no Estado por meio de mensagens de texto, as chamadas SMS, utilizando o mesmo sistema de alertas da Defesa Civil. O serviço é gratuito e visa ampliar o acesso imediato da população a orientações e medidas adotadas pelo poder público estadual em relação à pandemia.

O serviço foi anunciado pelo governador Eduardo Leite durante a transmissão ao vivo desta segunda. “Usaremos o sistema de alertas da Defesa Civil, que já tem mais de 600 mil usuários cadastrados, para dar avisos sobre as mudanças nas bandeiras e sobre a disponibilidade de leitos de UTI na região”, detalhou.

Realizada em uma parceria entre a Defesa Civil e o Comitê de Dados, grupo que trabalha as projeções de cenários e indicadores relacionados ao coronavírus, a ação é similar à já posta em prática para alertas meteorológicos. Em relação à Covid-19, os envios não têm periodicidade definida e serão emitidos para cadastrados de cidades ou regiões do Estado, de acordo com a necessidade.

Quem quiser se cadastrar e receber os avisos do Alerta Covid-19 basta enviar uma mensagem para o número 40199, informando o número do CEP residencial. O serviço é gratuito. Quem já estiver cadastrado para receber alertas meteorológicos não precisa se cadastrar novamente.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul