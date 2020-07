Bem-Estar Hospital com 10 novos leitos de UTI e 30 clínicos é aberto em Guaíba

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2020

O Hospital Berço Farroupilha, de Guaíba, será aberto nesta semana com 10 novos leitos de UTI (unidade de terapia intensiva) e uma ala com 30 leitos clínicos, todos destinados ao atendimento de pacientes com Covid-19. Até agora a instituição funcionava apenas como Pronto Atendimento.

O novo hospital será 100% SUS e oferecerá serviços de baixa e média complexidade, com repasses mensais de R$ 385 mil do Governo do Estado mais R$ 480 mil para custeio dos leitos de UTI até a habilitação destes leitos pelo Ministério da Saúde, e cerca de R$ 115 mil da prefeitura municipal de Guaíba. O contrato é do Estado com a administradora do hospital, Associação Mahatma Gandhi, instituição sem fins lucrativos selecionada pelo município de Guaíba.

O hospital fica localizado na avenida São Paulo, nº 800, bairro Parque 35, na região central da cidade. O nome do hospital Berço Farroupilha é alusivo à Revolução Farroupilha, que teve seu início planejado no município de Guaíba, em 20 setembro de 1835.

