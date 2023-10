Geral Fisiculturista Christian Figueiredo morre aos 29 anos; amigos afirmam que o atleta teve um ataque cardíaco durante uma cirurgia

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2023

A informação foi confirmada por Viviane Torres, esposa do atleta, por meio das redes sociais. (Foto: Reprodução)

O fisiculturista Christian Figueiredo, de 29 anos, morreu na segunda-feira (16) em São Paulo. A informação foi confirmada por Viviane Torres, esposa do atleta, por meio das redes sociais.

“É com muita tristeza que venho dizer que Deus recolheu hoje o meu amor Christian Figueiredo para junto dele. Um marido, filho, irmão, atleta, amigo que deixou um legado incrível”, escreveu a mulher nas redes sociais.

Viviane Torres não informou o motivo da morte do atleta e disse “não estar em condições de postar” nada nesse momento.

Porém, pelas redes sociais, Ricardo Martins e Fernando Ramos – amigos de Christian – disseram que o atleta seria submetido a uma cirurgia simples no Hospital das Clínicas e que houve um sangramento durante a operação, que resultou em um ataque cardíaco.

“Foi um negócio inesperado. Era uma cirurgia muito simples de ser feita, mas teve complicações. Infelizmente ele teve um derrame, e nesse derrame tentaram evitar que o sangramento fosse grave, deu uma parada cardíaca”, disse Fernando Ramos.

“Sem chão, em choque, estamos aqui juntos, uma das pessoas mais puras que conheci”, lamentou Ricardo Martins.

O amigo disse ainda não acreditar e que o atleta “estava do meu lado passando as melhores energias e conselhos”.

O time do atleta também se pronunciou sobre a morte. “Lamentamos profundamente o falecimento do nosso jovem atleta CHRISTIAN FRANCO FIGUEIREDO. Atleta da categoria Open Bodybuilding do time Darkness e admirado por notáveis profissionalismo e empenho desportivo, CHRIS era querido por tanta gente da comunidade do fisiculturismo brasileiro, especialmente pelos atletas e profissionais do Centro de Treinamento Dark House.”

– Quem é Christian Figueiredo? Christian Franco Figueiredo tinha 29 anos e nasceu em São Paulo (SP). Ele era casado com Viviane Torres há 11 anos. Christian fazia parte do time de atletas da academia Darkness na categoria Open Bodybuilding. Em julho, Christian ganhou o Musclecontest Brazil e conquistou seu ProCard. O atleta também conta com outros títulos em sua carreira, como Top1 mr Santos, Top1 MC/Nacional, Top1 Sardinha Classic e Top2 Olympia Brasil, todas modalidades de fisiculturismo. As informações são do portal de notícias G1.

