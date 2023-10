Tecnologia Windows tem atalhos “secretos” que abrem aplicativos da Microsoft; saiba como

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2023

O teclado do Windows “esconde” muitas funções que nem todo mundo conhece. (Foto: Reprodução)

O teclado do Windows “esconde” muitas funções que nem todo mundo conhece. Por exemplo: é possível abrir o Word, Excel, Outlook, PowerPoint e até o LinkedIn só apertando 5 teclas ao mesmo tempo no seu computador. No caso do LinkedIn, é mais rápido e prático digitar o endereço da rede social no navegador, mas essa opção do teclado acaba sendo uma alternativa.

Para todas essas ações é preciso apertar cinco teclas ao mesmo tempo, o que exige uma certa “habilidade nos dedos”, já que, para dar certo, é necessário acionar todas elas ao mesmo tempo.

Mas boa parte delas está agrupada no canto inferior esquerdo do teclado, o que já facilita. Confira abaixo todos os comandos:

– Word: CTRL + SHIFT + ALT + WIN + W;

– Excel: CTRL + SHIFT + ALT + WIN + X;

– PowerPoint: CTRL + SHIFT + ALT + WIN + P;

– Outlook: CTRL + SHIFT + ALT + WIN + O;

– LinkedIn: CTRL + SHIFT + ALT + WIN + L;

– Teams: CTRL + SHIFT + ALT + WIN + T;

– OneDrive: CTRL + SHIFT + ALT + WIN + D;

– OneNote: CTRL + SHIFT + ALT + WIN + N;

– Yammer: CTRL + SHIFT + ALT + WIN + Y;

Caso você não tenha um desses programas instalados no seu computador, os comandos acima vão abrir os serviços da Microsoft no navegador, por meio do site office.com.

Outros atalhos

O sistema operacional Windows, da Microsoft, tem diversos atalhos de teclado. O mais famoso é o “CTRL + C” + “CTRL + V” (copiar + colar), mas existem muitos outros que são bem úteis no dia a dia e podem facilitar algumas tarefas. A seguir, confira comandos para gravar e tirar print da tela, entre outros.

– Como fazer gravação de tela: O comando “Windows + G” pode ser acionado para gravar a tela do PC ou do notebook. O recurso, chamado de Xbox Game Bar, é dedicado para games, permitindo capturar suas partidas em tempo real. Mas você também pode usá-lo para gravar outras coisas no computador. Veja como fazer: Pressione ao mesmo tempo os botões “Windows” e “G”; No canto superior esquerdo, em “Capturar”, toque no botão de gravação. Feito isso, um relógio com o tempo da gravação será exibido no canto superior direito da tela. Após encerrar a captura, o vídeo será salvo na pasta “Vídeos” do computador.

– Como tirar print (captura de tela): Em alguns momentos, você pode precisar tirar print (captura de tela) rapidamente e, para fazer isso, basta usar o comando “Windows + Shift + R”. Também funciona se você aperta “Windows + Shift + S”. Em ambas as opções, você deve apertar as três teclas ao mesmo tempo. Feito isso, basta selecionar a área que deve ser captura e pronto. O registro deverá ser salvo na pasta “Capturas de Tela”, dentro de “Imagem”.

– Como colocar emojis: O sistema operacional da Microsoft também tem uma caixa com vários emojis para você usar. Para acioná-la, basta apertar ao mesmo tempo “Windows + . (ponto)” ou “Windows + ; (ponto e vírgula). As informações são do portal de notícias G1.

