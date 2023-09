Esporte Flamengo avança em conversas e tenta convencer o gaúcho Tite a assumir o time ainda neste ano

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Tite afirmou em entrevistas que só aceitaria propostas de clubes europeus. Foto: Lucas Figueiredo/CBF Tite afirmou em entrevistas que só aceitaria propostas de clubes europeus. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A diretoria do Flamengo já decidiu que o gaúcho Adenor Leonardo Bacchi, o Tite, será o próximo comandante do time. As negociações evoluíram nas últimas horas e o treinador já interrompeu o período de descanso no Rio Grande do Sul e retornou para sua residência no Rio de Janeiro.

A questão agora é convencer o ex-treinador da Seleção Brasileira nas duas últimas Copas do Mundo a assumir o cargo ainda este ano. Tite havia garantido em diversas entrevistas que só interromperia o período de remanso este ano em caso de proposta de clubes europeus.

O Flamengo, no entanto, tem pressa: o time que enfrenta o Bahia, neste sábado (30), no Maracanã, é o sétimo colocado no Brasileiro, dois pontos à frente do Fortaleza, o oitavo, e três de vantagem para o Atlético-MG, que é o nono.

Pior: depois do confronto com os baianos, o Flamengo fará dois jogos como visitante, contra Corinthians e Cruzeiro, antes do clássico com o Vasco. A sequência terá ainda jogos contra Grêmio, Bragantino, Santos, Fortaleza, Palmeiras e Fluminense.

A demissão de Sampaoli só deverá ser oficializada na próxima segunda-feira (2). Como o treinador não abre mão de sua multa rescisória e não há um nome confiável para dirigir o time no jogo de sábado, o clube aguardará a virada do mês para reduzir um pouco mais o valor da indenização.

O certo é que o dinheiro pago ao treinador argentino elevará para algo próximo a R$ 50 milhões o valor empenhado nos últimos 39 meses só com indenizações de técnicos dispensados com contrato em vigor. Mais precisamente, a partir da saída de Jorge Jesus, em junho de 2020.

Em média, o montante supera o milhão de reais por mês, o que poderia até ser o pagamento de salários de dois bons jogadores em três anos de contrato. Depois de Jesus, o Flamengo já teve sete técnicos: Domenèc, Ceni, Renato, Paulo Sousa, Dorival, Vítor Pereira e o próprio Sampaoli.

Coincidentemente (talvez) os brasileiros Ceni e Dorival foram os únicos que conseguiram um título. A pergunta que não cala é a seguinte: se o clube tem o hábito de trocar de treinador a cada cinco meses, por que fazer contratos de dois anos, com multas milionárias, como no caso do técnico atual?

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/flamengo-avanca-em-conversas-e-tenta-convencer-o-gaucho-tite-a-assumir-o-time-ainda-neste-ano/

Flamengo avança em conversas e tenta convencer o gaúcho Tite a assumir o time ainda neste ano

2023-09-27