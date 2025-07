Política Flávio Bolsonaro diz que ameaça de Trump ao Brasil tem motivação política; senador quer anistia para o pai, que será julgado no Supremo por tentar golpe de Estado

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Senador pelo RJ e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro deu entrevista ao GloboNews Mais nessa sexta-feira (11). (Foto: Andressa Anholete/Agência Senado)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Senador pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro (PL) reconheceu o viés político da taxação de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil. A declaração foi dada em entrevista ao GloboNews Mais nessa sexta-feira (11).

“Acho que a gente tem que entender tudo porque a sanção que o Trump impõe não é meramente econômica, todos nós sabemos. Ela tem um viés, sim, político. É claro que o Trump olha para a América do Sul e enxerga muito claramente para onde o Lula está levando o nosso país”, afirmou.

Os processos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foram parte dos argumentos usados por Trump para impor a retaliação ao Brasil. Flávio é defensor de uma anistia “ampla, geral e irrestrita” para seu pai e para pessoas condenadas pelos ataques do 8 de janeiro de 2023.

O senador citou o que chama de interferências do Supremo Tribunal Federal (STF) durante o governo Bolsonaro a decisão que impediu o delegado Alexandre Ramagem, hoje deputado federal, de assumir como chefe da Polícia Federal (PF). E, segundo ele, isso faz parte do contexto da sansão de Trump.

“De lá para cá, foram várias e várias vezes em que houve uma interferência direta no Executivo, praticamente fazendo de tudo para dificultar um governo do presidente Bolsonaro e isso se repetiu dentro da eleição com Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, desequilibrando completamente a disputa eleitoral que nós tínhamos contra o Lula”, disse.

Flávio Bolsonaro colocou como forma de solucionar a crise entre Brasil e Estados Unidos a aprovação de uma anistia para Jair Bolsonaro e condenados na tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

‘”Como sai dessa enrascada? Voltando o Brasil à normalidade, para começar. Eu imagino que é isso, que é um gesto importante, aprovar uma anistia ampla, geral e irrestrita, já que na carta dele (Trump), fala claramente que é uma ‘caça às bruxas’ a Bolsonaro. Então vamos acabar com ‘caça às bruxas’ a Bolsonaro? Que é o que a gente já tinha que fazer independente de pressão externa”, disse.

O senador voltou a culpar o ministro do Supremo Alexandre de Moraes pelas taxas impostas por Trump devido à sua ação no tribunal. Moraes é o responsável por inquéritos no Supremo que envolvem o presidente Bolsonaro, como a tentativa de golpe de estado após a eleição de 2022.

“É uma série de coisas que não começaram de ontem para hoje. Há muito tempo que o Alexandre de Moraes vem atropelando todos os direitos e garantias constitucionais dos brasileiros, dos advogados, inclusive dos seus pares. Ele atrai o Supremo Tribunal Federal inteiro para um buraco negro que não era para estar o Supremo todo. Como uma maioria dá suporte para ele fazer o que está fazendo…”, disse.

Flávio afirmou que integrantes do STF têm bloqueado o avanço de um projeto de lei para a anistia de condenados e envolvidos na tentativa de golpe de estado após as eleições de 2022. Ele falou nominalmente que Alexandre de Moraes “vive de confusão”: “Ele dorme e acorda pensando em Bolsonaro, dorme e acorda pensando ‘como é que eu vou fazer para prejudicar a direita no Brasil'”.

“Está com a gente a bola no sentido Brasil de aprovar a anistia. Por que anistia não é nem pautada no Congresso Nacional? Porque tem ministro do Supremo que faz ameaças, inclusive no CPF, a parlamentares. Faz ameaças de que, se aprovada uma anistia, ela será declarada inconstitucional no Supremo Tribunal Federal. Se pautar hoje, a gente aprova hoje na Câmara e no Senado a anistia, ninguém quer mais confusão no Brasil. Só que parece que Alexandre de Moraes vive de confusão, ele dorme e acorda pensando em Bolsonaro, dorme e acorda pensando ‘como é que eu vou fazer para prejudicar a direita no Brasil’. Isso tem que ter um limite”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/flavio-bolsonaro-diz-que-ameaca-de-trump-ao-brasil-tem-motivacao-politica-senador-quer-anistia-para-o-pai-que-sera-julgado-no-supremo-por-tentar-golpe-de-estado/

Flávio Bolsonaro diz que ameaça de Trump ao Brasil tem motivação política; senador quer anistia para o pai, que será julgado no Supremo por tentar golpe de Estado

2025-07-11