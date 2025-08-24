Política Flávio Bolsonaro diz que mãe e avós foram feitos de reféns em casa durante assalto no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2025

De acordo com o parlamentar, os criminosos mantiveram as vítimas sob mira de armas por mais de uma hora. Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou um vídeo neste domingo (24), em suas redes sociais, afirmando que sua mãe e seus avós foram feitos reféns durante um assalto à residência da família em Resende, no Sul do Rio de Janeiro. De acordo com o parlamentar, os criminosos mantiveram as vítimas sob mira de armas por mais de uma hora e levaram joias e um carro da família. A Polícia Militar contou que o veículo já foi recuperado.

“Acabaram de fazer minha mãe e meus octogenários avós de reféns, na casa deles em Resende/RJ. E não foi um simples assalto”, escreveu o parlamentar em suas redes sociais.

De acordo com o delegado Michel André Murillo Floroschk, da 89ª DP (Resende), A Polícia Civil deu início às investigações.

“Vamos investigar o caso, que trata-se de roubo com privação de liberdade”, contou Floroschk.

O senador também afirmou que os criminosos abordaram sua mãe logo na chegada, identificando-a e fazendo ameaças: “Eles diziam que sabiam quem ela era e queriam saber onde estava o dinheiro que o Bolsonaro mandava para meus avós”, declarou.

Segundo o senador, os assaltantes reviraram a casa em busca de valores, mas, sem encontrar quantias em espécie, levaram anéis e outros pertences. Na fuga, roubaram também o carro de seu avô. Flávio também relatou que todos passam bem, mas que o episódio foi marcado por violência.

“Foi mais de uma hora de terror, com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva”, disse Flávio.

A Polícia Militar informou que, na manhã deste domingo, policiais militares do 37º BPM (Resende) foram acionados para atender a uma ocorrência de roubo a residência no bairro Vila Julieta, localidade em que a família do senador mora. De acordo com o comando da unidade, policiais constataram o fato e prestaram auxílio às vítimas, que não ficaram feridas durante a ação dos criminosos.

Após buscas na região, os agentes do 37º BPM recuperaram um automóvel pertencente às vítimas, levado pelos assaltantes. Até o momento ninguém foi preso.

Em nota, a Polícia Civil disse que a investigação está em andamento na 89ª DP (Resende), sendo realizada uma perícia de local. Segundo a corporação, agentes buscam por imagens de câmeras de segurança da região. Outras diligências seguem para identificar e responsabilizar os autores do crime.

