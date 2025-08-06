Política Flávio Bolsonaro visita o pai pela primeira vez após prisão e diz que Alexandre de Moraes “não fez favor nenhum”

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2025

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) visitou seu pai, Jair Bolsonaro (PL), na tarde dessa quarta-feira (6). (Foto: Reprodução)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) visitou seu pai, Jair Bolsonaro (PL), pela primeira vez na tarde dessa quarta-feira (6), desde que o ex-presidente teve a prisão domiciliar decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na segunda-feira (4). Os dois se encontraram na residência do ex-chefe do Executivo em Brasília.

Ao decretar a prisão domiciliar, Moraes determinou que Bolsonaro estaria proibido de receber pessoas em casa, exceto de advogados. No entanto, nesta manhã, o ministro autorizou o ex-presidente seja visitado por filhos, cunhadas e netos em sua residência.

Ao deixar a casa de Bolsonaro, Flávio afirmou a jornalistas que Alexandre de Moraes “não fez nenhum favor” ao permitir que os familiares visitem o ex-presidente em prisão domiciliar. “O que ele tinha que ter feito desde o começo era revogar essa prisão”, diz o senador.

No despacho publicado pela manhã, o magistrado determinou que filhos, cunhadas, netas e netos de Bolsonaro podem visitá-lo “sem necessidade de prévia comunicação, com a observância das determinações legais e judiciais anteriormente fixadas”.

Na tarde de terça-feira, 5, Bolsonaro também recebeu a visita do senador e presidente do PP, Ciro Nogueira (PI). Segundo ele, a visita teve autorização do STF e foram cumpridas todas as normas.

Além do senador, outros dois parlamentares fizeram pedidos a Moraes para visitar o ex-presidente na prisão domiciliar. O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), afirma que a solicitação tem caráter “estritamente institucional e humanitário”.

O deputado federal Zucco (PL), líder da oposição na Câmara e autor de outro pedido, afirma que a visita solicitada é “imprescindível à continuidade dos trabalhos da Liderança da Oposição na Câmara dos Deputados”.

Outro pedido é do empresário Renato Araújo, de Angra dos Reis (RJ), município litorâneo onde Bolsonaro tem casa de veraneio.

Prisão domiciliar

Bolsonaro teve sua prisão domiciliar decretada na segunda-feira por descumprimento das medidas cautelares impostas no dia 18 de julho pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

O ex-presidente estava proibido de veicular conteúdo nas redes sociais de terceiros, restrição que foi descumprida no domingo, 4. O ministro também disse que “o réu Jair Messias Bolsonaro realizou ligação telefônica, por chamada de vídeo, com seu apoiador político e deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

