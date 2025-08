Rio Grande do Sul “Partiu Futuro Reconstrução”: cinco jovens aprendizes de programa gaúcho visitarão a Espanha

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2025

Com uma semana de duração, viagem está prevista para outubro. (Foto: Fredy Viera/Sedes)

Desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) do Rio Grande do Sul, o programa “Partiu Futuro Reconstrução” selecionou cinco de 750 jovens apreendizes em Porto Alegre e Canoas (Região Metropolitana) para intercâmbio na Espanha, durante uma semana de outubro. Eles compartilharão experiências com moradores das cidades de Barcelona e Valência.

A lista inclui Evelin Staczak de Oliveira, Lukas Scheibler Kalkmann, Monica Letícia da Rosa Schmidt, Nyara Victoria Prudencio Romero e Vitor Eduardo Moraes dos Santos. Eles foram escolhidos com base em critérios como desempenho escolar, assiduidade e participação nas atividades do programa.

Destinado a adolescentes e jovens de 14 a 22 anos em situação de vulnerabilidade social, especialmente os afetados pelas enchentes de 2024, matriculados ou egressos da rede pública de ensino e inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), o “Partiu Futuro Reconstrução” proporciona formação profissional e inserção no mercado de trabalho.

A Demà Aprendiz conduz a capacitação dos estudantes. Além de aulas teóricas, eles desenvolvem atividades práticas como aprendizes em órgãos públicos municipais e estaduais.

Os participantes recebem uma bolsa-auxílio de R$ 828 por jornada de 20 horas semanais, além vale-alimentação de R$ 550, e têm todos os benefícios garantidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) – inclusive carteira assinada. Dispõem, ainda, de reforço escolar, acompanhamento psicológico, orientação jurídica, serviço de telemedicina e seguro.

A iniciativa faz parte do “Plano Rio Grande”, programa estadual deflagrado após as enchentes recordes de maio de 2024. Mais informações estão disponíveis nosite partiufuturoreconstrucao.org.br.

Com a palavra…

O intercâmbio é resultado de uma ação da entidade qualificadora Renapsi, por meio da tecnologia social Demà Aprendiz. Diretora executiva da Renapsi, Aline Ferreira reforça o caráter inspirador da iniciativa:

“Cada jovem que atravessa o oceano e explora novas culturas expande seus horizontes e retorna com novas ideias, possibilidades e a certeza de que pode ir além. Acreditamos que a educação e a inclusão social são ferramentas poderosas para transformar vidas, e esse intercâmbio é uma forma concreta de reconhecer o esforço desses jovens e investir em seu futuro”.

Para o titular da Sedes, Beto Fantinel, a experiência representa mais que uma viagem internacional, ao abrir portas ao conhecimento e a uma visão de mundo mais ampla:

“Desejo que essa experiência única seja repleta de descobertas, amizades e aprendizados que acompanhem os alunos por toda a vida. Eles representam o futuro do nosso Estado e tenho certeza de que voltarão ainda mais preparados para transformá-lo”.

Com a divulgação do resultado, os jovens darão início aos trâmites para emissão de passaporte, e passam a receber orientações sobre a viagem. Todas as despesas — incluindo passagens aéreas, hospedagem, alimentação, traslados e passeios — serão custeadas pela instituição formadora.

(Marcello Campos)

