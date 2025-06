Esporte Fluminense joga mal, empata sem gols com o Mamelodi e avança às oitavas do Mundial de Clubes

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2025

O Fluminense não conseguiu em nenhum momento tomar as rédeas da partida. Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Em jogo morno apesar do calor de Miami, nos Estados Unidos, Fluminense e Mamelodi Sundowns, da África do Sul, empataram por 0 a 0, nesta quarta-feira (25). Com o resultado, o time carioca está nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Apesar da classificação, o Tricolor das Laranjeiras ficou com a segunda posição do grupo F, já que o Borussia Dortmund venceu o já eliminado Ulsan por 1 a 0 e passou como líder.

Um gol dos sul-africanos já eliminaria o time carioca, e Fábio fez duas grandes defesas na partida. Depois de levar alguns sustos logo no início, e ver Fábio brilhar, o Fluminense não conseguiu em nenhum momento tomar as rédeas da partida.

Na tentativa de restabelecer a postura da estreia, Renato Portaluppi mandou a campo uma equipe com mais intensidade, mas manteve Cano titular, e não Everaldo. Antes de a bola rolar, Thiago Silva sentiu dores e desfalcou o time, dando lugar a Ignácio. No meio, Nonato voltou. As mudanças forçadas e escolhidas pelo treinador deixaram o Fluminense com cara de time sem entrosamento. Que correu atrás do adversário no primeiro tempo. Até os 10 minutos, Fábio já havia feito três defesas importantes. A marcação existia, mas não encaixava.

Com duas linhas de quatro e Cano na sobra, Nonato era responsável por pressionar a saída de bola, mas isso aconteceu raramente. O Mamelodi conseguia construir a partir da defesa e chegar com facilidade à área tricolor. Ignacio, escalado no lugar de Thiago Silva, demonstrava insegurança e quase entregou em dois lances. O Fluminense se armava para esticar bolas para Canobbio, em vão, e quando Arias acionou Cano, veio a primeira chance de perigo.

Ainda assim, a marcação seguia sem encaixar quando o time não tinha a bola. Com ela sob seu domínio, o Fluminense não tinha criatividade. E abusava de lançamentos e cruzamentos. Quando subia ao ataque, se preocupava em não dar espaço para a rápida transição da equipe africana, que seguia mais incisiva na frente e mais perto do gol nas finalizações. A melhor chance do Fluminense veio aos 35 minutos, em chute cruzado para fora de Arias.

Na volta do intervalo, sem mexidas, Arias novamente foi ao fundo e cruzou para Cano, que fechou na primeira trave de primeira e assustou mais uma vez, acertando a trave. Ao suportar as investidas do Mamelodi, o Fluminense ganhava confiança para sair ao ataque e criar melhores oportunidades, quase sempre em transição. As jogadas verticais foram a tônica de toda a partida, sem nenhuma equipe circulando a bola no campo do adversário para infiltrar no meio da defesa.

Diante disso, Renato Portaluppi repetiu as mexidas do último jogo e lançou Keno e Bernal, tirando Canobbio e Hércules, com 20 minutos do segundo tempo. O time melhorou. E passou a marcar mais presença no campo de defesa do Mamelodi. Em jogada individual, Arias voltou a finalizar com perigo pelo lado direito, por onde abriu o jogo, com Bernal fechando mais por dentro.

O Mamelodi já não tinha o mesmo ímpeto e também passou a ter que se defender mais. Com a necessidade de sair para se classificar, os espaços se abriram. Nas escapadas possíveis, o time não foi competente para fazer o gol e passou sufoco até o fim. Recuou para segurar o empate que lhe dava a vaga e não conseguiu encaixar um contra-ataque. Mas valeu pela entrega.

