Por Redação O Sul | 25 de junho de 2025

O clássico Grenal foi válido pela 15ª rodada do Brasileirão Sub-20. (Foto: Rafaela Frison/S.C. Internacional)

Em confronto válido pela 15ª rodada do Brasileirão Sub-20, o Inter perdeu de 2 a 1 para o Grêmio na tarde dessa quarta-feira (25). O clássico Grenal foi disputado no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Pelo Campeonato Brasileiro, o Celeiro de Ases do Colorado volta a campo na quarta-feira (2) da próxima semana, data na qual enfrentará o Corinthians, às 21h30min, no Estádio Francisco Novelletto Neto, em Porto Alegre.

Antes, os juniores do Inter voltam suas atenções para o jogo de volta da semifinal do Gauchão, previsto para as 15h do próximo domingo (29), no CT Alvorada, diante da equipe do Real SC de Tramandaí.

A equipe colorada está em vantagem na luta por vaga na final do Estadual Sub-20. Disputado no Litoral Norte gaúcho, o confronto de ida com o Real SC foi vencido pelo placar de 1 a 0, gol de Allex.

Brasileirão Sub-17

Em outra frente, o Inter foi derrotado também por 2 a 1 pelo Red Bull Bragantino, na tarde de terça-feira (24), em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. O confronto foi disputado no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, e o gol colorado foi marcado por Kauã Cavalcanti, aos 42 minutos do primeiro tempo.

Agora, o foco da equipe se volta para o Campeonato Gaúcho. Neste sábado (28), o Celeiro de Ases recebe o Grêmio pela partida de volta da semifinal, às 15h, na Morada dos Quero-Queros. O jogo de ida terminou empatado em 2 a 2. Pelo Brasileiro Sub-17, o próximo compromisso é na terça-feira (1º) da semana que vem, também às 15h, contra o Fortaleza, novamente em casa.

Férias

Já o elenco principal do Inter está de férias e deve se reapresentar neste sábado (28). Ao fim do período de recesso, o Inter começa a preparação para enfrentar o Vitória no dia 12 de julho, no Beira-Rio, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

