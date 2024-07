Esporte Fluminense tem sede invadida por torcedores em protesto por má campanha no Brasileirão

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2024

O clube, que tinha alguns associados presentes, teve as portas fechadas e os funcionários chamaram a Polícia Militar. Foto: Reprodução O clube, que tinha alguns associados presentes, teve as portas fechadas e os funcionários chamaram a Polícia Militar. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um grupo com pouco mais de 50 torcedores invadiu a sede do Fluminense, na noite desta terça-feira (2) com a intenção de cobrar o presidente Mário Bittencourt por causa da péssima fase do time no Campeonato Brasileiro, competição na qual ocupa o último lugar.

Os manifestantes invadiram pelo estacionamento da avenida Pinheiro Machado e usaram rojões. O clube, que tinha alguns associados presentes, teve as portas fechadas e os funcionários chamaram a Polícia Militar. Duas viaturas foram enviadas para o local.

Os torcedores foram recepcionados por Ricardo Conceição, gerente do clube, e a conversa durou cerca de uma hora dentro do clube. Não foram relatados incidentes.

Com apenas seis pontos conquistados, fruto de uma vitória, três empates e nove derrotas, o Fluminense é o 20º colocado no Brasileirão. A equipe volta a jogar na quinta-feira, às 20h, no Maracanã, diante do Internacional, quando terá a estreia do técnico Mano Menezes, contratado para substituir Fernando Diniz, demitido no último dia 24.

Mano Menezes estava desempregado desde 5 de fevereiro, quando foi demitido do Corinthians. Chegando ao CT Carlos Castilho para ter sua primeira passagem no Fluminense, o treinador só teve uma experiência no Rio em sua carreira, quando comandou o Flamengo, em 2013, por pouco mais de três meses. A passagem pelo rival do tricolor foi decepcionante, e terminou com o comandante pedindo para sair.

Com estilo de jogo quase que antagônico ao de Fernando Diniz, Mano Menezes chegará ao Flu para promover uma ruptura na filosofia tática que era praticada por seu antecessor e tentar tirar a equipe da zona de rebaixamento. Com apenas seis pontos em 39 disputados, o Fluminense ocupa a última colocação do Brasileirão, com cinco pontos a menos que o Vasco, primeiro time fora do Z4.

Já com a provável presença de seu novo comandante, o Fluminense enfrenta o Inter nesta quinta-feira, às 20h, no Maracanã, e em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com apenas dois treinos antes do duelo, Mano terá a missão de fazer com que a equipe tricolor reencontre o caminho das vitórias na competição, algo que aconteceu uma única vez, há 10 jogos, quando derrotou o Vasco por 2 a 1.

