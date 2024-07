Porto Alegre Projeto enviado pela prefeitura de Porto Alegre à Câmara de Vereadores prevê a criação de uma gerência contra enchentes em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Proposta tem por finalidade qualificar a por meio da coordenação ações preventivas de novas cheias. (Foto: Luciano Lanes/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre protocolou na Câmara de Vereadores um projeto de lei relativo à atuação do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). Dentre os itens da proposta está a criação de uma gerência de proteção contra enchentes, por meio da coordenação de ações preventivas contra novas cheias na cidade.

O texto também prevê uma unidade distrital do órgão para os bairros do Extremo-Sul da capital gaúcha. No foco do plano está a organização de ações operacionais na região, que atualmente representa mais de 50% da demanda por serviços de água e 30% de esgoto cloacal atendida pela Distrital Sul – que terá parte de suas atividades absorvidas pela nova estrutura se ideia for aprovada e virar lei.

Faz parte do projeto, ainda, a instituição de uma gerência de contratos e de um Centro de Operações Integradas do Dmae. A primeira amplia o controle sobre os prazos de mais de 500 contratos vigentes no Departamento, ao passo que o segundo teria status de Diretoria, unificando as ações do Centro de Controle e do Centro Supervisório do órgão. Para isso, a prefeitura defende a necessidade de mais 36 funções gratificadas e de um cargo de comissão.

“Continuamos mobilizados no planejamento do futuro de Porto Alegre, especialmente no âmbito da prevenção de enchentes”, ressalta o diretor do Dmae, Maurício Loss. “Queremos garantir que a cidade esteja preparada, dentro das suas capacidades, para resistir a eventuais novas cheias do Guaíba.”

Editais de concurso

Prosseguem até o dia 22 de julho as inscrições para os dois editais de concurso público do Dmae. O objetivo é preencher 33 vagas efetivas de níveis Fundamental Incompleto e Completo, Médio, Técnico e Superior, além de cadastro reserva (CR). Salários: R$ 2.200 a R$ 6.431, considerando-se vencimentos, vale-alimentação e gratificações, mediante jornada de 30 horas semanais.

Já o valor da taxa de inscrição varia de R$ 99 a R$ 176, conforme detalhado no site do instituto responsável pelo certame (avalia.org.br). Cargos: operador de subestação, assistente administrativo, técnico em saneamento, técnico em tratamento de água e esgotos, técnico industrial, biólogo, químico, instalador hidrossanitário, operador de máquinas especiais, soldador industrial, agente de saneamento, montador eletromecânico e auxiliar de serviços técnicos.

Serviço programado

O abastecimento de água será interrompido nesta quarta-feira (3) em parte do Centro Histórico da capital gaúcha, devido à realização de serviço emergencial pelo Dmae em uma adutora localizada nas imediações do número 1.989 da avenida Mauá, rente à orça do Guaíba. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos no início da noite.

Também haverá impacto no trânsito de veículos, já que o trabalho exige estreitamento de pista, e com isso, lentidão no fluxo. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) orienta os motoristas que precisarem acessar essa região do Centro Histórico a utilizar rotas alternativas.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/projeto-enviado-pela-prefeitura-de-porto-alegre-a-camara-de-vereadores-preve-a-criacao-de-uma-gerencia-contra-enchentes-em-porto-alegre/

Projeto enviado pela prefeitura de Porto Alegre à Câmara de Vereadores prevê a criação de uma gerência contra enchentes em Porto Alegre

2024-07-02