Rio Grande do Sul Fluxo nas rodovias é intenso na volta do Litoral

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











PRF acompanha aumento do tráfego. Foto: Divulgação/PRF PRF acompanha aumento do tráfego. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

O fluxo nas rodovias de volta do litoral (BRs 101 e 290) teve grande aumento a partir do meio-dia deste domingo (3), informou a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

A corporação informa que já há formação de filas. A tendência é aumentar e seguir assim durante a tarde e início da noite.

A PRF aconselha os que não quiserem enfrentar congestionamentos a deixar para viajar na segunda-feira (4).

A concessionária CCR Via Sul, no início da tarde, também informou trechos de lentidão, com acostamento liberado, do Km 0 até o 75, no sentido Oeste-Porto Alegre, da BR-290.

No sentido Sul-Canoas da BR-386, o tráfego também era lento no km 292 até o km 303, informou a concessionária às 13h15min.

Na BR-101, a pista sentido Sul-Osório tinha lentidão entre o km 67 e o km 85. Às 13h22min o fluxo para Porto Alegre era de 32 carros por minuto na estrada. No sentido litoral, eram nove carros por minuto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul